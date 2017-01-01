Уимблдон. Федерер победил Раонича и стал последним полуфиналистом

Вчера, 20:34 123 | Теннис

В Лондоне (Великобритания) на турнире «Большого шлема» - Уимблдоне у мужчин в одиночном разряде завершились четвертьфинальные матчи.



Пятая ракетка мира, 35-летний швейцарец Роджер Федерер, посеянный под третьим номером, вышел в полуфинал после победы в трех сетах над 26-летним канадцем Милошем Раоничем (6), занимающим в мировом рейтинге седьмое место, со счетом 6:4, 6:2, 7:6(4).



За 1 час 57 минут, проведенных на корте, Федерер взял три подачи Раонича и отыграл все пять его брейк-пойнтов. Оба теннисиста выполнили по одиннадцать эйсов, при этом Роджер допустил две двойных ошибки, а Милош – ни одной. Теперь в их противостоянии швейцарец лидирует со счетом 10:3.



В полуфинале соперником Федерера будет чех Томаш Бердых (11), который стал полуфиналистом



Напомним, первой полуфинальной парой стали хорват



Полуфинальные матчи в мужской одиночном разряде состоятся в пятницу, 14 июля.



Теннис. Grand Slam. The Championships, Wimbledon. Лондон (Великобритания). Трава. Призовой фонд $41 073 690. Одиночный разряд. 128 участников

¼ финала

Роджер Федерер (Швейцария, 3) - Милош Раонич (Канада, 6) — 6:4, 6:2, 7:6(4)

В Лондоне (Великобритания) на турнире «Большого шлема» - Уимблдоне у мужчин в одиночном разряде завершились четвертьфинальные матчи.Пятая ракетка мира, 35-летний швейцарец, посеянный под третьим номером, вышел в полуфинал после победы в трех сетах над 26-летним канадцем(6), занимающим в мировом рейтинге седьмое место, со счетом 6:4, 6:2, 7:6(4).За 1 час 57 минут, проведенных на корте, Федерер взял три подачи Раонича и отыграл все пять его брейк-пойнтов. Оба теннисиста выполнили по одиннадцать эйсов, при этом Роджер допустил две двойных ошибки, а Милош – ни одной. Теперь в их противостоянии швейцарец лидирует со счетом 10:3.В полуфинале соперником Федерера будет чех Томаш Бердых (11), который стал полуфиналистом на отказе серба Новака Джоковича (2).Напомним, первой полуфинальной парой стали хорват Марин Чилич (7) и американец Сэм Куэрри (24).Полуфинальные матчи в мужской одиночном разряде состоятся в пятницу, 14 июля.Роджер Федерер (Швейцария, 3) - Милош Раонич (Канада, 6) — 6:4, 6:2, 7:6(4)