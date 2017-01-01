В Лондоне (Великобритания) на турнире «Большого шлема» - Уимблдоне у мужчин в одиночном разряде завершились четвертьфинальные матчи.
22:21 Эльянов проиграл Ли Чао в шестом туре этапа Гран-при ФИДE в Женеве 82 | Шахматы
21:24 Сергей Смелик и Ольга Ляхова - лучшие легкоатлеты Украины в июне 138 | Легкая атлетика / Главные новости спорта
21:14 У Луиса Ортиса хотят сорвать реванш Джошуа–Кличко 116 | Бокс
21:02 Назван следующий соперник Александра Гвоздика 113 | Бокс
20:51 Макгрегор: Мейвезер окажется без сознания в течение четырех раундов 92 | Бокс
20:34 Уимблдон. Федерер победил Раонича и стал последним полуфиналистом 127 | Теннис
20:17 Уимблдон. Джокович не смог доиграть матч ¼ финала против Бердыха 144 | Теннис
19:31 Немец Киттель победил на 11-м этапе «Тур де Франс»; Гривко – 94-й (+Видео) 115 | Теннис
18:59 Уимблдон. Людмила Киченок в миксте вышла в четвертьфинал 222 | Теннис / Главные новости спорта
18:39 Уимблдон. Чилич в пяти сетах обыграл Мюллера и вышел в полуфинал 218 | Теннис
|Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки
|Единоборства Бокс Борьба Фехтование
|Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье
|Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание
|Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол
|Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание
|Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие
|
Главные новости спорта
Мультимедиа
Фото
Видео
Результаты
Трансляции
Архив
Июль 2017 (166)
Июнь 2017 (402)
Май 2017 (548)
Апрель 2017 (425)
Март 2017 (532)
Февраль 2017 (572)
© 2006-2017 СпортОнлайн — Новости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.