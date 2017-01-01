Уимблдон. Джокович не смог доиграть матч ¼ финала против Бердыха

Вчера, 20:17 143 | Теннис

В Лондоне (Великобритания) на турнире «Большого шлема» - Уимблдоне у мужчин в одиночном разряде проходят четвертьфинальные матчи.



Четвертая ракетка мира, 30-летний серб Новак Джокович, посеянный под вторым номером, в матче против 15-го номера мирового рейтинга, 31-летнего чеха Томаша Бердыха (11) при счете 7:6(2), 2:0 в пользу чеха отказался от продолжения борьбы. По информации Tennis World причиной отказа стала травма правого локтя.



Теннисисты провели на корте 1 час 3 минуты. За это время Джокович не заработал ни одного брейк-пойнта, в Бердых реализовал свой единстенный брейк-пойнт. Новак один раз подал навылет и избежал двойных ошибок, а Томаш один раз подал навылет и один раз ошибся на подаче. Сербский теннисист остается лидером в их противостоянии - 25:3.



За выход в финал Уимблдона Бердых сыграет с победителем матча



Теннис. Grand Slam. The Championships, Wimbledon. Лондон (Великобритания). Трава. Призовой фонд $41 073 690. Одиночный разряд. 128 участников

¼ финала

Томаш Бердых (Чехия, 11) — Новак Джокович (Сербия, 2) - 7:6(2), 2:0 отказ

В Лондоне (Великобритания) на турнире «Большого шлема» - Уимблдоне у мужчин в одиночном разряде проходят четвертьфинальные матчи.Четвертая ракетка мира, 30-летний серб, посеянный под вторым номером, в матче против 15-го номера мирового рейтинга, 31-летнего чеха(11) при счете 7:6(2), 2:0 в пользу чеха отказался от продолжения борьбы. По информации Tennis World причиной отказа стала травма правого локтя.Теннисисты провели на корте 1 час 3 минуты. За это время Джокович не заработал ни одного брейк-пойнта, в Бердых реализовал свой единстенный брейк-пойнт. Новак один раз подал навылет и избежал двойных ошибок, а Томаш один раз подал навылет и один раз ошибся на подаче. Сербский теннисист остается лидером в их противостоянии - 25:3.За выход в финал Уимблдона Бердых сыграет с победителем матча Роджер Федерер (Швейцария, 3) - Милош Раонич (Канада, 6).Томаш Бердых (Чехия, 11) — Новак Джокович (Сербия, 2) - 7:6(2), 2:0 отказ