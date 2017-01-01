На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Немец Киттель победил на 11-м этапе «Тур де Франс»; Гривко – 94-й (+Видео)

Немец Киттель победил на 11-м этапе «Тур де Франс»; Гривко – 94-й

На многодневной велогонке Гранд-тура – «Тур де Франс» прошел одиннадцатый этап.
 
Победу праздновал немецкий велогонщик Марсель Киттель (Quick-Step Floors), проехав 203,5 км за 4 часа 34 минуты 27 секунд. Вторым стал голландец Дилан Груневеген (Team LottoNL-Jumbo), третьим – норвежец Эдвальд Буассон Хаген ( Dimension Data), оба со временем  победителя.

Отметим, что для Киттеля  победа стала пятой в рамках одного «Тура» и он установил личный рекорд по количеству побед в течение одной многодневки.

Украинец Андрей Гривко, выступающий за казахстанскую команду Astana, финишировал в общей группе 94-м со временем победителя.
 
В общем зачете многодневки, после одиннадцати этапов, по-прежнему лидирует британец Кристофер Фрум (Sky). На втором месте итальянец Фабио Ару (Astana) с отставанием в 18 секунд, на третьем – француз Ромен Барде (AG2R La Mondiale) – +0.51.

Андрей Гривко занимает 135-е место с отставанием от лидера  - 1 час 20 минут 42 секунды.





Велошоссе. Мировой тур. Тур де Франс. Франция, Германия, Бельгия, Люксембург, 12 июля
11-й этап. Эиме — По (Франция). 203,5 км
1. Марсель Киттель (Германия, Quick-Step Floors) – 4.34,27
2. Дилан Груневеген (Голландия, Team LottoNL-Jumbo) – то же время
3. Эдвальд Буассон Хаген (Норвегия, Dimension Data)
4. Майкл Мэттьюс (Orica–Scott)
5. Дэниэл Маклэй (Великобритания, Fortuneo – Oscaro)
6. Давиде Чимолай (Италия, FDJ)
7. Андре Грайпель (германия, Lotto Soudal)
8. Насер Буанни (Франция, Cofidis)
9. Бен Свифт (Великобритания, UAE Team Emirates)
10. Данило Висс (Швейцария, BMC)
...
94. Андрей ГРИВКО (Украина, Astana) - +31.34

Генеральная классификация (после 11-го этапа)
1. Кристофер Фрум (Великобритания, Sky) – 47:01.55
2. Фабио Ару (Италия, Astana) – + 0.18
3. Ромен Барде (Франция, AG2R La Mondiale) – +0.51
4. Ригоберто Уран (Колумбия, Cannondale-Drapac) - +0.55
5. Якоб Фуглсанд (Дания, Astana) - +1.37
6. Даниэл Мартин (Ирландия, Quick-Step Floors) – +1.44
7. Саймон Йейтс (Великобритания, ORICA-Scott) – +2.02
8. Найро Кинтана (Колумбия, Movistar) – +2.13
9. Микель ланда (Испания, Sky) - +3.06
10. Джордж Беннетт (Новая Зеландия) - +3.53

135.  Андрей ГРИВКО (Украина, Astana) – +1:20.42
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Француз Кальмежан победил на 8-м этапе «Тур де Франс»; Гривко – 155-й (+Видео)
Китель одержал вторую победу подряд выиграв 7-й этап «Тур де Франс»; Гривко – 140-й (+Видео)
Немец Киттель победил на шестом этапе «Тур де Франс»; Гривко – 171-й
Итальянец Фабио Ару победил на пятом этапе «Тур де Франс»; Гривко – 143-й (+Видео)
Француз Арно Демар выиграл четвертый этап «Тур де Франс»; Гривко – 122-й (+Видео)
Немец Киттель победил на втором этапе «Тур де Франс»; Гривко – 51-й
Француз Ромен Барде победил на 19-м этапе «Тур де Франс»; Гривко – 145-й
Британец Кавендиш победил на 14-м этапе «Тур де Франс»; Гривко – 23-й
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики

Уимблдон. Федерер победил Раонича и стал последним полуфиналистом
Уимблдон. Джокович не смог доиграть матч ¼ финала против Бердыха
Немец Киттель победил на 11-м этапе «Тур де Франс»; Гривко – 94-й (+Видео)
Уимблдон. Людмила Киченок в миксте вышла в четвертьфинал
Уимблдон. Чилич в пяти сетах обыграл Мюллера и вышел в полуфинал

Последние новости спорта

22:21 Эльянов проиграл Ли Чао в шестом туре этапа Гран-при ФИДE в Женеве 84 | Шахматы

21:24 Сергей Смелик и Ольга Ляхова - лучшие легкоатлеты Украины в июне 140 | Легкая атлетика / Главные новости спорта

21:14 У Луиса Ортиса хотят сорвать реванш Джошуа–Кличко 117 | Бокс

21:02 Назван следующий соперник Александра Гвоздика 113 | Бокс

20:51 Макгрегор: Мейвезер окажется без сознания в течение четырех раундов 92 | Бокс

20:34 Уимблдон. Федерер победил Раонича и стал последним полуфиналистом 127 | Теннис

20:17 Уимблдон. Джокович не смог доиграть матч ¼ финала против Бердыха 145 | Теннис

19:31 Немец Киттель победил на 11-м этапе «Тур де Франс»; Гривко – 94-й (+Видео) 116 | Теннис

18:59 Уимблдон. Людмила Киченок в миксте вышла в четвертьфинал 223 | Теннис / Главные новости спорта

18:39 Уимблдон. Чилич в пяти сетах обыграл Мюллера и вышел в полуфинал 219 | Теннис

Все новости

ФОТО

Пресс-конференция Мейвезера и Макгрегора (Фото)

Поражение Мэнни Пакьяо от Джеффа Хорна в фотографиях

Мэнни Пакьяо vs Джефф Хорн: Взвешивание (Фото, Видео)

Тарас Шелестюк vs Хесус Альварес Родригес: результаты взвешивания (Фото)

Бой Андре Уорд – Сергей Ковалев II в фотографиях

НХЛ. «Питтсбург» завоевал Кубок Стэнли в сезоне 2016/2017 (Фото)

Сборная Украины по боксу готовится к чемпионату Европы (Фото)

ВИДЕО

Пакьяо проиграл Хорну и потерял титул чемпиона WBO (+Видео)

Тарас Шелестюк досрочно победил Хесуса Родригеса (+Видео)

Поветкин vs Руденко (Видео боя)

Иван Голуб потерпел первое поражение в карьере (+Видео)

Женская сборная Испании по баскетболу – чемпион Европы (+Видео)

Бокс, чемпионат Европы-2017. Шестак и Выхрист вышли в финал ЧЕ по боксу, Замотаев и Барабанов свои бои проиграли (+Видео)

Александр Хижняк вышел в финал чемпионата Европы по боксу (+Видео)





Топ-новости недели

Сергей Смелик и Ольга Ляхова - лучшие легкоатлеты Украины в июне
Уимблдон. Людмила Киченок в миксте вышла в четвертьфинал
Уимблдон. Маррей не пробился в полуфинал и сложил полномочия действующего чемпиона
Уимблдон. Свитолина не прошла в четвертьфинал, проиграв Остапенко
Женская сборная Украины по волейболу – победитель Евролиги








Главная страница  |  Регистрация  |  Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Мультимедиа Фото Видео Результаты Трансляции Архив Июль 2017 (166)
Июнь 2017 (402)
Май 2017 (548)
Апрель 2017 (425)
Март 2017 (532)
Февраль 2017 (572)

© 2006-2017 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP, WTA, Александр Поветкин, Александр Усик, баскетбол, Биатлон, бокс, Василий Ломаченко, Велошоссе, Владимир Кличко, Деонтей Уайлдер, Кличко - Фьюри, Кубок мира, легкая атлетика, Льюис Хэмилтон, Мэнни Пакьяо, НБА, Нико Росберг, Новак Джокович, НХЛ, Открытый чемпионат Австралии, регулярный чемпионат, результаты матчей, Рио 2016, Ролан Гаррос, Себастьян Феттель, Сергей Стаховский, Серена Уильямс, Тайсон Фьюри, Теннис, Уимблдон, Фехтование, Фигурное катание, Формула-1, Хоккей, чемпионат Европы, чемпионат мира, Шахматы, Элина Свитолина, Энтони Джошуа

Показать все теги