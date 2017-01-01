Немец Киттель победил на 11-м этапе «Тур де Франс»; Гривко – 94-й (+Видео)

Велошоссе. Мировой тур. Тур де Франс. Франция, Германия, Бельгия, Люксембург, 12 июля

На многодневной велогонке Гранд-тура – «Тур де Франс» прошел одиннадцатый этап.Победу праздновал немецкий велогонщик Марсель Киттель (Quick-Step Floors), проехав 203,5 км за 4 часа 34 минуты 27 секунд. Вторым стал голландец Дилан Груневеген (Team LottoNL-Jumbo), третьим – норвежец Эдвальд Буассон Хаген ( Dimension Data), оба со временем победителя.Отметим, что для Киттеля победа стала пятой в рамках одного «Тура» и он установил личный рекорд по количеству побед в течение одной многодневки.Украинец Андрей Гривко, выступающий за казахстанскую команду Astana, финишировал в общей группе 94-м со временем победителя.В общем зачете многодневки, после одиннадцати этапов, по-прежнему лидирует британец Кристофер Фрум (Sky). На втором месте итальянец Фабио Ару (Astana) с отставанием в 18 секунд, на третьем – француз Ромен Барде (AG2R La Mondiale) – +0.51.Андрей Гривко занимает 135-е место с отставанием от лидера - 1 час 20 минут 42 секунды.1. Марсель Киттель (Германия, Quick-Step Floors) – 4.34,272. Дилан Груневеген (Голландия, Team LottoNL-Jumbo) – то же время3. Эдвальд Буассон Хаген (Норвегия, Dimension Data)4. Майкл Мэттьюс (Orica–Scott)5. Дэниэл Маклэй (Великобритания, Fortuneo – Oscaro)6. Давиде Чимолай (Италия, FDJ)7. Андре Грайпель (германия, Lotto Soudal)8. Насер Буанни (Франция, Cofidis)9. Бен Свифт (Великобритания, UAE Team Emirates)10. Данило Висс (Швейцария, BMC)...94. Андрей ГРИВКО (Украина, Astana) - +31.341. Кристофер Фрум (Великобритания, Sky) – 47:01.552. Фабио Ару (Италия, Astana) – + 0.183. Ромен Барде (Франция, AG2R La Mondiale) – +0.514. Ригоберто Уран (Колумбия, Cannondale-Drapac) - +0.555. Якоб Фуглсанд (Дания, Astana) - +1.376. Даниэл Мартин (Ирландия, Quick-Step Floors) – +1.447. Саймон Йейтс (Великобритания, ORICA-Scott) – +2.028. Найро Кинтана (Колумбия, Movistar) – +2.139. Микель ланда (Испания, Sky) - +3.0610. Джордж Беннетт (Новая Зеландия) - +3.53135. Андрей ГРИВКО (Украина, Astana) – +1:20.42