Уимблдон. Людмила Киченок в миксте вышла в четвертьфинал

В Лондоне (Великобритания) на третьем в сезоне турнире «Большого шлема» - Уимблдоне в соревнованиях смешанных пар проходят матчи третьего раунда.24-летняя украинкаи ее напарник 24-летний хорватнанесли поражение американке(18) и колумбийцу Х(25) со счетом 7:6(5), 5:7, 6:3.Поединок длился 1 час 49 минут. За это время дуэты сделали по одному брейку. На счету Киченок и Павича десять эйсов при шести двойных ошибках, а их соперники шесть раз подали навылет и дважды ошиблись на подаче.За выход в полуфинал Уимблдона Киченок и Павич сразятся с сильнейшими в противостоянии Сабина Лисицки (Германия) / Джон Пирс (Австралия) – Мария Хосе Мартитнес Санчес (Испания) / Марсело Демолинер (Бразилия).