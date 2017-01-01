Уимблдон. Чилич в пяти сетах обыграл Мюллера и вышел в полуфинал

Вчера, 18:39 216 | Теннис

В Лондоне (Великобритания) на турнире «Большого шлема» - Уимблдоне у мужчин в одиночном разряде проходят четвертьфинальные матчи.



Шестая ракетка мира, 28-летний хорват Марин Чилич (7) в пяти сетах переиграл 34-летнего Жиля Мюллера (16) из Люксембурга, занимающего в мировом рейтинге 26-е место, со счетом 3:6, 7:6(6), 7:5, 5:7, 6:1.



Теннисисты провели на корте 3 часа 29 минут. За это время соперники взяли по три подачи друг друга. На счету Чилича 33 эйса и девять двойных ошибок, а Мюллер 17 раз подал навылет и семь раз ошибся на подаче. Это третья победа Марина в трех встречах с Жилем.



В полуфинале соперником Чилича будет американец Сэм Куэрри, который ю ракетку мира британца Энди Маррея.



Теннис. Grand Slam. The Championships, Wimbledon. Лондон (Великобритания). Трава. Призовой фонд $41 073 690. Одиночный разряд. 128 участников

¼ финала

Марин Чилич (Хорватия, 7) - Жиль Мюллер (Люксембург, 16) — 3:6, 7:6(6), 7:5, 5:7, 6:1 В Лондоне (Великобритания) на турнире «Большого шлема» - Уимблдоне у мужчин в одиночном разряде проходят четвертьфинальные матчи.Шестая ракетка мира, 28-летний хорват(7) в пяти сетах переиграл 34-летнего(16) из Люксембурга, занимающего в мировом рейтинге 26-е место, со счетом 3:6, 7:6(6), 7:5, 5:7, 6:1.Теннисисты провели на корте 3 часа 29 минут. За это время соперники взяли по три подачи друг друга. На счету Чилича 33 эйса и девять двойных ошибок, а Мюллер 17 раз подал навылет и семь раз ошибся на подаче. Это третья победа Марина в трех встречах с Жилем.В полуфинале соперником Чилича будет американец Сэм Куэрри, который выбил из борьбы первуракетку мира британца Энди Маррея.Марин Чилич (Хорватия, 7) - Жиль Мюллер (Люксембург, 16) — 3:6, 7:6(6), 7:5, 5:7, 6:1