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Уимблдон. Чилич в пяти сетах обыграл Мюллера и вышел в полуфинал

Уимблдон. Чилич в пяти сетах обыграл Мюллера и вышел в полуфинал

В Лондоне (Великобритания) на турнире «Большого шлема» - Уимблдоне у мужчин в одиночном разряде проходят четвертьфинальные матчи.

Шестая ракетка мира, 28-летний хорват Марин Чилич (7) в пяти сетах переиграл 34-летнего Жиля Мюллера (16) из Люксембурга, занимающего в мировом рейтинге 26-е место, со счетом  3:6, 7:6(6), 7:5, 5:7, 6:1.

Теннисисты провели на корте 3 часа 29 минут. За это время соперники взяли по три подачи друг друга. На счету Чилича 33 эйса и девять двойных ошибок, а Мюллер 17 раз подал навылет и семь раз ошибся на подаче. Это третья победа Марина в трех встречах с Жилем.

В полуфинале соперником Чилича будет американец Сэм Куэрри, который выбил из борьбы первую ракетку мира британца Энди Маррея.

Теннис. Grand Slam. The Championships, Wimbledon. Лондон (Великобритания). Трава. Призовой фонд $41 073 690. Одиночный разряд. 128 участников
¼ финала
Марин Чилич (Хорватия, 7) - Жиль Мюллер (Люксембург, 16) — 3:6, 7:6(6), 7:5, 5:7, 6:1
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