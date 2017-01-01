Уимблдон. Маррей не пробился в полуфинал и сложил полномочия действующего чемпиона

Теннис. Grand Slam. The Championships, Wimbledon. Лондон (Великобритания). Трава. Призовой фонд $41 073 690. Одиночный разряд. 128 участников

В Лондоне (Великобритания) на турнире «Большого шлема» - Уимблдоне у мужчин в одиночном разряде проходят четвертьфинальные матчи.Первая ракетка мира и лидер посева, 30-летний британецпотерпел поражение в пяти сетах от 29-летнего американца(24), занимающего в мировом рейтинге 28-е место. Поединок продолжался 2 часа 41 минуту и завершился в пользу американца со счетом 3:6, 6:4, 6:7(4), 6:1, 6:1.Маррей взял три подачи Куэрри и упустил восемь своих. Оба соперника на подаче допустили по две двойных ошибки, при этом Энди выполнил восемь эйсов, а Сэм – 27. В их личном противостоянии лидером остается британец – 7:2.За выход в финал турнира Куэрри поборется с победителем матча Жиль Мюллер (Люксембург, 16) — Марин Чилич (Хорватия, 7).Сэм Куэрри (США, 24) — Энди Маррей (Великобритания, 1) – 3:6, 6:4, 6:7(4), 6:1, 6:1