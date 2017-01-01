Уимблдон. Кербер проиграла Мугурусе в 1/8 финала

Теннис. Grand Slam. The Championships, Wimbledon. Лондон (Великобритания). Трава. Призовой фонд $41 073 690. Одиночный разряд. 128 участниц.

В Лондоне (Великобритания) на третьем в сезоне турнире «Большого шлема» - Уимблдоне у женщин в одиночном разряде проходят матчи четвертого круга.Первая ракетка мира, 29-летняя немка, посеянная под первым номером, уступила в трех сетах 15-му номеру рейтинга WTA, 23-летней испанке(14). Поединок продолжался 2 часа 18 минут и завершился в пользу испанки со счетом 4:6, 6:4, 6:4.Кербер выиграла три гейма на приеме и проиграла четыре на своей подаче. На ее счету два эйса и столько же двойных ошибок, а Мугуруса пять раз подала навылет и лишь один раз ошиблась на подаче. Теперь счет в личных встречах теннисисток стал 5:3 в пользу испанки.За выход в полуфинал турнира Мугуруса сразится с россиянкой Светланой Кузнецовой (7), которая уверенно победила польку Агнешку Радваньску (9) – 6:2, 6:4.Гарбинье Мугуруса (Испания, 14) — Анжелика Кербер (Германия, 1) – 4:6, 6:4, 6:4Светлана Кузнецова (Россия, 7) — Агнешка Радваньска (Польша, 9) – 6:2, 6:4