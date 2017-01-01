На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Уимблдон. Кербер проиграла Мугурусе в 1/8 финала

Уимблдон. Кербер проиграла Мугурусе в 1/8 финала

В Лондоне (Великобритания) на третьем в сезоне турнире «Большого шлема» - Уимблдоне у женщин в одиночном разряде проходят матчи четвертого круга. 

Первая ракетка мира, 29-летняя немка Анжелика Кербер, посеянная под первым номером, уступила в трех сетах 15-му номеру рейтинга WTA, 23-летней испанке Гарбинье Мугурусе (14). Поединок продолжался 2 часа 18 минут и завершился в пользу испанки со счетом 4:6, 6:4, 6:4.

Кербер выиграла три гейма на приеме и проиграла четыре на своей подаче. На ее счету два эйса и столько же двойных ошибок, а Мугуруса пять раз подала навылет и лишь один раз ошиблась на подаче. Теперь счет в личных встречах теннисисток стал 5:3 в пользу испанки.

За выход в полуфинал турнира Мугуруса сразится с россиянкой Светланой Кузнецовой (7), которая уверенно победила польку Агнешку Радваньску (9) – 6:2, 6:4.

Теннис. Grand Slam. The Championships, Wimbledon. Лондон (Великобритания). Трава. Призовой фонд $41 073 690. Одиночный разряд. 128 участниц.
Третий круг
Гарбинье Мугуруса (Испания, 14) — Анжелика Кербер (Германия, 1) – 4:6, 6:4, 6:4
Светлана Кузнецова (Россия, 7) — Агнешка Радваньска (Польша, 9) – 6:2, 6:4
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Уимблдон. Кербер стала первой четвертьфиналисткой
Уимблдон. Кербер и Дои встретяться в 1/8 финала
Уимблдон. Мугуруса выбыла из борьбы во втором круге
Уимблдон. Кербер не пустила Шарапову ¼ финала
Уимблдон. Кербер обыграла Винус Уильямс и стала второй финалисткой
Цинциннати. Кербер обыграла Халеи и в финале встретится с Плишковой
Мадрид. Кербер стала первой четвертьфиналисткой, победив Кузнецову
Уимблдон. Кербер покидает турнир, проиграв Канепи
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики

Уимблдон. Кербер проиграла Мугурусе в 1/8 финала
Уимблдон. Свитолина не прошла в четвертьфинал, проиграв Остапенко
Уимблдон. Ольга Савчук в миксте не прошла в 1/8 финала
Уимблдон. Катерина Бондаренко не пробилась в третий круг в парном разряде
Уимблдон. Джокович и Федерер вышли в 1/8 финала, Цонга, Монфис и Феррер завершили выступление

Последние новости спорта

16:41 Уимблдон. Кербер проиграла Мугурусе в 1/8 финала 59 | Теннис

16:25 Уимблдон. Свитолина не прошла в четвертьфинал, проиграв Остапенко 116 | Теннис / Главные новости спорта

13:38 Женская сборная Украины по волейболу – победитель Евролиги 201 | Волейбол / Главные новости спорта

18:51 Эльянов победил Непомнящего в третьем туре этапа Гран-при ФИДE в Женеве 342 | Шахматы

17:57 Формула-1. Валттери Боттас выиграл Гран-при Австрии 465 | Формула-1 / Главные новости спорта

14:28 Себастьян Феттель: В гонке мы конкурентоспособнее 367 | Формула-1

14:20 Рябинский об итогах жеребьевки WBSS 483 | Бокс

14:04 Итоги жеребьевки WBSS: названы соперники Усика, Гассиева, Бриедиса и Кудряшова 420 | Бокс

13:13 Француз Кальмежан победил на 8-м этапе «Тур де Франс»; Гривко – 155-й (+Видео) 279 | Велоспорт

12:46 Уимблдон. Ольга Савчук в миксте не прошла в 1/8 финала 358 | Теннис

Все новости

ФОТО

Поражение Мэнни Пакьяо от Джеффа Хорна в фотографиях

Мэнни Пакьяо vs Джефф Хорн: Взвешивание (Фото, Видео)

Тарас Шелестюк vs Хесус Альварес Родригес: результаты взвешивания (Фото)

Бой Андре Уорд – Сергей Ковалев II в фотографиях

НХЛ. «Питтсбург» завоевал Кубок Стэнли в сезоне 2016/2017 (Фото)

Сборная Украины по боксу готовится к чемпионату Европы (Фото)

Владимир Кличко отдыхает с дочерью на побережье Атлантического океана (Фото)

ВИДЕО

Пакьяо проиграл Хорну и потерял титул чемпиона WBO (+Видео)

Тарас Шелестюк досрочно победил Хесуса Родригеса (+Видео)

Поветкин vs Руденко (Видео боя)

Иван Голуб потерпел первое поражение в карьере (+Видео)

Женская сборная Испании по баскетболу – чемпион Европы (+Видео)

Бокс, чемпионат Европы-2017. Шестак и Выхрист вышли в финал ЧЕ по боксу, Замотаев и Барабанов свои бои проиграли (+Видео)

Александр Хижняк вышел в финал чемпионата Европы по боксу (+Видео)





Топ-новости недели

Уимблдон. Свитолина не прошла в четвертьфинал, проиграв Остапенко
Женская сборная Украины по волейболу – победитель Евролиги
Формула-1. Валттери Боттас выиграл Гран-при Австрии
Формула-1. Гран-при Австрии. Валттери Боттас выиграл квалификацию
Элина Свитолина вышла в 1/8 финала Уимблдона








Главная страница  |  Регистрация  |  Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Мультимедиа Фото Видео Результаты Трансляции Архив Июль 2017 (145)
Июнь 2017 (402)
Май 2017 (548)
Апрель 2017 (425)
Март 2017 (532)
Февраль 2017 (572)

© 2006-2017 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP, WTA, Александр Поветкин, Александр Усик, баскетбол, Биатлон, бокс, Василий Ломаченко, Велошоссе, Владимир Кличко, Деонтей Уайлдер, Кличко - Фьюри, Кубок мира, легкая атлетика, Льюис Хэмилтон, Мэнни Пакьяо, НБА, Нико Росберг, Новак Джокович, НХЛ, Открытый чемпионат Австралии, регулярный чемпионат, результаты матчей, Рио 2016, Ролан Гаррос, Себастьян Феттель, Сергей Стаховский, Серена Уильямс, Тайсон Фьюри, Теннис, Уимблдон, Фехтование, Фигурное катание, Формула-1, Хоккей, чемпионат Европы, чемпионат мира, Шахматы, Элина Свитолина, Энтони Джошуа

Показать все теги