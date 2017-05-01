Уимблдон. Свитолина не прошла в четвертьфинал, проиграв Остапенко

Теннис. Grand Slam. The Championships, Wimbledon. Лондон (Великобритания). Трава. Призовой фонд $41 073 690. Одиночный разряд. 128 участниц.

В Лондоне (Великобритания) на третьем в сезоне турнире «Большого шлема» - Уимблдоне у женщин в одиночном разряде проходят матчи четвертого круга.Пятая ракетка мира, 22-летняя украинка, посеянная под четвертым номером, потерпела поражение от 13-го номера мирового рейтинга, 20-летнейиз Латвии. Поединок продолжался 1 час 43 минуты и завершился в пользу Остапенко со счетом 6:3, 7:6(6).Свитолина реализовала четыре брейк-пойнта из 15-ти, Остапенко – шесть из десяти. Элина пять раз подала навылет и допустила четыре двойных ошибки, а ее соперница четыре раза подала навылет при восьми двойных ошибках. Ранее теннисистки не встречались.Таким образом, в одиночном разряде украинских теннисисток не осталось.Напомним, в прошлом году на Уимблдоне Свитолина завершила выступление во втором круге, проиграв Ярославе Шведовой из Казахстана.Соперницей Остапенко в четвертьфинале будет американка Винус Уильямс (10), которая одержала победу над хорваткой Аной Конюх – 6:3, 6:2.Елена Остапенко (Латвия, 13) — Элина Свитолина (Украина, 4) - 6:3, 7:6(6)Винус Уильямс (США, 10) — Ана Конюх (Хорватия, 27) – 6:3, 6:2