Уимблдон. Ольга Савчук в миксте не прошла в 1/8 финала

В Лондоне (Великобритания) на третьем в сезоне турнире «Большого шлема» - Уимблдоне в соревнованиях смешанных пар проходят матчи второго раунда.29-летняя украинкаи 31-летний представитель Новой Зеландиине прошли в 1/8 финала, проиграв девятым сеяным американкеи колумбийцу. Матч продолжался 1 час 15 минут и завершился в пользу Спирс и Кабаля со счетом 6:2, 7:6(5).Савчук и Ситак не смогли реализовать ни одного из трех имевшихся у них брейк-пойнтов, в то время как из соперники реализовали два из семи. Обе пары выполнили по девять эйсов, при этом Ольга и Артем допустили шесть двойных ошибок, а Спирс и Кабаль – две.Напомним, в миксте продолжают борьбу Людмила Киченок с хорватом Мате Павичем, которые за выход в 1/8 финала турнира сыграют с парой, посеянной под седьмым номером и пропускающей первый круг – Катарина Среботник (Словения) / Равен Клаасен (ЮАР).