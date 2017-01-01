Уимблдон. Катерина Бондаренко не пробилась в третий круг в парном разряде

В Лондоне (Великобритания) на третьем в сезоне турнире «Большого шлема» - Уимблдоне у женщин в парном разряде завершились матчи второго круга.Украинка(65-я в мировом парном рейтинге) и ее напарница из Сербии(64) проиграли американке(40) и чешке(79) со счетом 2:6, 4:6. Поединок длился 59 минут.Бондаренко и Крунич реализовали оба своих брейк-пойнта, а их соперницы – все пять. Катерина и Александра ни разу не подали навылет и совершили четыре двойных ошибки против одного эйса и трех двойных у соперниц.За выход в четвертьфинал турнира Беллис и Вондроушова поспорят с украинской парой Людмила Киченок (71) / Леся Цуренко (887).