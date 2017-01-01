Уимблдон. Леся Цуренко не прошла в 1/8 финала и другие результаты

В Лондоне (Великобритания) на третьем в сезоне турнире «Большого шлема» - Уимблдоне у женщин завершились матчи третьего круга.
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