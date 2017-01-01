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Уимблдон. Леся Цуренко не прошла в 1/8 финала и другие результаты

Уимблдон. Леся Цуренко не прошла в 1/8 финала и другие результаты

В Лондоне (Великобритания) на третьем в сезоне турнире «Большого шлема» - Уимблдоне у женщин завершились матчи третьего круга. 

35-я ракетка мира, 28-летняя украинка Леся Цуренко потерпела поражение от 87-го номера мирового рейтинга, своей ровесница Магдалены Рыбариковой (SR) из Словакии. Поединок длился 1 час 5 минут и завершился в пользу словачки со счетом 6:2, 6:1.

Цуренко взяла две подачи соперницы и упустила шесть своих. На счету Леси два эйса и в два раза больше двойных ошибок, а Рыбарикова на подаче не ошибалась и четыре раза подала навылет. Между собой теннисистки встречались впервые. 

Напомним, на прошлогоднем Уимблдоне Цуренко завершила выступление в первом круге, проиграв россиянке Евгении Родиной.

Рыбарикова за выход в четвертьфинал соревнований сыграет против хорватки Петры Мартич (Q), которая победила Зарину Дияс (ЦС) из Казахстана – 7:6, 6:1

Отметим, что среди украинок в одиночном разряде продолжает борьбу только Элина Свитолина, которая за выход в четвертьфинал турнира сыграет с Еленой Остапенко (13) из Латвии.

Теннис. Grand Slam. The Championships, Wimbledon. Лондон (Великобритания). Трава. Призовой фонд $41 073 690. Одиночный разряд. 128 участниц.
Третий круг
Магдалена Рыбарикова (Словакия, SR) — Леся Цуренко (Украина) – 6:2, 6:1
Петра Мартич (Хорватия, Q) — Зарина Дияс (Казахстан, WC) – 7:6(6), 6:1

Анжелика Кербер (Германия, 1) — Шелби Роджерс (США) – 4:6, 7:6, 6:4
Гарбинье Мугуруса (Испания, 14) — Сорана Кырстя (Румыния) – 6:2, 6:2

Светлана Кузнецова (Россия, 7) — Полона Херцог (Словения, Q) – 6:4, 6:0
Агнешка Радваньска (Польша, 9) — Тимя Бачински (Швейцария, 19) – 3:6, 6:4, 6:1

Каролина Возняцки (Дания, 5) — Анетт Контавейт (Эстония) – 3:6, 7:6, 6:2
Коко Вандевеге (США, 24) — Элисон Риске (США) – 6:2, 6:4
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