Уимблдон. Маррей в четырех сетах сломил сопротивление Фоньини

Теннис. Grand Slam. The Championships, Wimbledon. Лондон (Великобритания). Трава. Призовой фонд $41 073 690. Одиночный разряд. 128 участников



В Лондоне (Великобритания) на турнире «Большого шлема» - Уимблдоне у мужчин проходят матчи третьего круга.Действующий чемпиона турнира, первая ракетка мира30-летний британец(1) одолел своего ровесника из Италии Фабио Фоньини, занимающего в мировом рейтинге 29-е место, со счетом 6:2, 4:6, 6:1, 7:5.Поединок продолжался 2 часа 39 минут. Маррей сделал семь брейков и упустил три свои подачи. Оба соперника на подаче допустили по семь двойных ошибок, при этом Энди 15 раз подал навылет, а Фабио – три. Благодаря этой победе британец вышел в лидеры противостояния с итальянцем – 4:3.За выход в четвертьфинал Уимблдона Маррей сыграет с французом Бенуа Пэром, который победил поляка Ежи Яновича (SR) - 6:2, 7:6(3), 6:3.Энди Маррей (Великобритания, 1) — Фабио Фоньини (Италия, 28) – 6:2, 4:6, 6:1, 7:5Бенуа Пэр (Франция) — Ежи Янович (Польша, SR) – 6:2, 7:6(3), 6:3