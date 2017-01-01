Уимблдон. Надаль не пустил Хачанова в третий круг

Теннис. Grand Slam. The Championships, Wimbledon. Лондон (Великобритания). Трава. Призовой фонд $41 073 690. Одиночный разряд. 128 участников



В Лондоне (Великобритания) на турнире «Большого шлема» - Уимблдоне у мужчин проходят матчи третьего круга.Вторая ракетка мира, 31-летний испанец(4) обыграл в трех сетах 21-летнего россиянина(30), занимающего в мировом рейтинге 34-е место, со счетом 6:1, 6:4, 7:6(3).Теннисисты играли 2 часа 14 минут. Надаль сделал четыре брейка и не удержал одну свою подачу. На его счету семь эйсов и одна двойная ошибка, а Хачанов 13 раз подал навылет и шесть раз ошибся на подаче. Между собой теннисисты играли впервые.В четвертом круге соперником Надаля будет Жиль Мюллер (16) из Люксембурга, который победил британца Аляжа Бедене - 7:6(4), 7:5, 6:4.Рафаэль Надаль (Испания, 4) — Карен Хачанов (Россия, 30) – 6:1, 6:4, 7:6(3)Жиль Мюллер (Люксембург, 16) — Аляж Бедене (Великобритания) – 7:6(4), 7:5, 6:4