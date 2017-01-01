Уимблдон. Ольга Савчук и Артем Ситак вышли во второй круг в миксте

Вчера, 19:22 175 | Теннис

В Лондоне (Великобритания) на третьем в сезоне турнире «Большого шлема» - Уимблдоне в соревнованиях смешанных пар проходят матчи первого раунда.



29-летняя украинка Ольга Савчук и 31-летний представитель Новой Зеландии Артем Ситак одержали победу над американской парой Асиа Мухаммад / Николас Монро со счетом 7:5, 6:4.



Поединок продолжался 1 час 17 минут. Савчук и Ситак взяли три подачи соперников и не удержали одну свою. На их счету шесть эйсов при трех двойных ошибках а американцы ни разу не подали навылет и совершили семь двойных ошибок.



За выход в 1/8 финала Савчук и Ситак сыграют с девятыми сеяными американкой Эбигейл Спирс и колумбийцем Хуаном Себастьяном Кабалем.

