Элина Свитолина вышла в 1/8 финала Уимблдона

Теннис. Grand Slam. The Championships, Wimbledon. Лондон (Великобритания). Трава. Призовой фонд $41 073 690. Одиночный разряд. 128 участниц.

В Лондоне (Великобритания) на третьем в сезоне турнире «Большого шлема» - Уимблдоне у женщин проходят матчи третьего круга.Пятая ракетка мира, 22-летняя украинка(4) вышла в 1/8 финала после победы над своей ровесницей из Германии, занимающей в рейтинге WTA 65-е место, со счетом 6:1, 7:5.Теннисистки провели на корте 1 час 10 минут. Свитолина выиграла шесть геймов на приеме и проиграла два на своей подаче. На счету Элины три эйса при одной двойной ошибке, а Виттёфт два раза подала навылет и пять раз ошиблась на подаче. Ранее теннисистки не встречались.Соперница Свитолиной по четвертому кругу определится в матче Елена Остапенко (Латвия, 13) — Камила Джорджи (Италия).Элина Свитолина (Украина, 4) - Карина Виттёфт (Германия) —6:1, 7:5