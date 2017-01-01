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Уимблдон. Нишикори не пробился в 1/8 финала

Уимблдон. Нишикори не пробился в 1/8 финала

В Лондоне (Великобритания) на турнире «Большого шлема» - Уимблдоне у мужчин проходят матчи третьего круга. 

Девятая ракетка мира, 27-летний японец Кеи Нишикори (9) потерпле поражение от 19-го номера рейтинга ATP, 29-летнего испанца Роберто Баутиста-Агута (18). Поединок продолжался 3 часа 20 минут и завершился в пользу испанца со счетом 6:4, 7:6(3), 3:6, 6:3.

По ходу встречи у обоих теннисистов было по одиннадцать брейк-пойнтов, из которых Нишикори реализовал два, а Баутиста-Агут – три. На счету Кеи пять эйсов и семь двойных ошибок, у его соперника – три эйса и три двойных. Это была первая победа испанца в пяти встречах с японцем.

За выход в четвертьфинал Уимблдона Баутиста-Агут сыграет против хорвата Марина Чилича (7), который победил американца Стива Джонсона (26) - 6:4, 7:6(3), 6:4.

Теннис. Grand Slam. The Championships, Wimbledon. Лондон (Великобритания). Трава. Призовой фонд $41 073 690. Одиночный разряд. 128 участников
Третий круг
Роберто Баутиста-Агут (Испания, 18) — Кеи Нишикори (Япония, 9) – 6:4, 7:6(3), 3:6, 6:3
Марин Чилич (Хорватия, 7) — Стив Джонсон (США, 26) – 6:4, 7:6(3), 6:4
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