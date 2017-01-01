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Уимблдон. Азаренко обыграла Уотсон и вышла в 1/8 финала

Уимблдон. Азаренко обыграла Уотсон и вышла в 1/8 финала

В Лондоне (Великобритания) на третьем в сезоне турнире «Большого шлема» - Уимблдоне у женщин проходят матчи третьего круга. 

27-летняя белорусская теннисистка Виктория Азаренко, занимающая в рейтинге WTA 683-ю строчку, обыграла в трех партиях 102-ю ракетку мира, 25-летнюю британку Хизер Уотсон (WC) со счетом 3:6, 6:1, 6:4.

Теннисистки провели на корте 2 часа 5 минут. Азаренко взяла пять подач соперницы и упустила три своих. На счету Виктории три эйса при семи двойных ошибках, а Уотсон четыре раза подала навылет и допустила три двойных. это уже шестая победа белоруски в шести встречах с британкой.

За выход в четвертьфинал турнира Азаренко сыграет с победительницей матча Симона Халеп (Румыния, 2) - Пэн Шуай (Китай).

Теннис. Grand Slam. The Championships, Wimbledon. Лондон (Великобритания). Трава. Призовой фонд $41 073 690. Одиночный разряд. 128 участниц.
Третий круг
Виктория Азаренко (Беларусь, SR) — Хитер Уотсон (Великобритания, WC) – 3:6, 6:1, 6:4
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