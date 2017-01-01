На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Уимблдон. Надежда Киченок и Ольга Савчук о паре не прошли в третий круг
В Лондоне (Великобритания) на третьем в сезоне турнире «Большого шлема» - Уимблдоне у женщин в парном разряде проходят матчи второго круга.

Украинские теннисистки Надежда Киченок (57-я в мировом парном рейтинге) и Ольга Савчук (42) проиграли бельгийке Элизе Мертенс (72) и голландке Деми Схурс (60) со счетом 4:6, 4:6.

Матч длился 1 час 28 минут. Киченок и Савчук реализовали два брейк-пойнта из пяти, Мертенс и Схурс – четыре из 12-ти. Обе пары выполнили по одному эсу, при этом украинки допустили одну двойную ошибку, а их соперницы – четыре.

Напомним, в парном разряде продолжает борьбу дуэт Людмила Киченок / Леся Цуренко и Катерина Бондаренко в паре в Александрой Крунич.
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Надежда Киченок и Ольга Савчук в паре вышли во второй круг на Уимблдоне
Людмила Киченок и Леся Цуренко в паре вышли во второй круг на Уимблдоне
Бирмингем. Надежда Киченок и Ольга Савчук не прошли во второй круг в парном турнире
US Open. Сестры Киченок завершили выступление в парном разряде
Уимблдон. Цуренко и Надежда Киченок не пробились во второй круг в парном разряде
Рим. Людмила Киченок и Ольга Савчук не пробились во второй круг в парном разряде
Ольга Савчук и Людмила Киченок в паре проиграли на старте Кубка Кремля
Кубок Кремля. Ольга Савчук и Людмила Киченок вышли в полуфинал в парном разряде
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики

Уимблдон. Надежда Киченок и Ольга Савчук о паре не прошли в третий круг
Суд удовлетворил просьбу адвокатов Винус Уильямс в деле о ДТП со смертельным исходом
Уимблдон. Людмила Киченок и Леся Цуренко без борьбы вышли в 1/8 финала в парном разряде
Маттек-Сэндс была госпитализирована во время матча Уимблдона (+Видео)
Надежда Киченок и Ольга Савчук в паре вышли во второй круг на Уимблдоне

Последние новости спорта

17:12 Формула-1. Гран-при Австрии. Хэмилтон – лучший во второй сессии свободных заездов 39 | Формула-1

15:18 Уимблдон. Надежда Киченок и Ольга Савчук о паре не прошли в третий круг 91 | Теннис

14:48 Красюк: Для Усика участие в WBSS – это возможность собрать все пояса за 12 месяцев 106 | Бокс

14:31 Результаты второго дня чемпионата Украины по легкой атлетике 133 | Легкая атлетика

13:08 Формула-1. Гран-при Австрии. Хэмилтон – лучший в первой сессии свободных заездов 102 | Формула-1

12:37 Павел Эльянов победил Хоу Ифань в первом туре этапа Гран-при ФИДE в Женеве 150 | Шахматы

11:55 Суд удовлетворил просьбу адвокатов Винус Уильямс в деле о ДТП со смертельным исходом 112 | Теннис

11:32 Уимблдон. Людмила Киченок и Леся Цуренко без борьбы вышли в 1/8 финала в парном разряде 291 | Теннис

11:11 Маттек-Сэндс была госпитализирована во время матча Уимблдона (+Видео) 250 | Теннис

10:50 Рябинский: IBF сняла все обвинения с Поветкина 190 | Бокс

Все новости

ФОТО

Поражение Мэнни Пакьяо от Джеффа Хорна в фотографиях

Мэнни Пакьяо vs Джефф Хорн: Взвешивание (Фото, Видео)

Тарас Шелестюк vs Хесус Альварес Родригес: результаты взвешивания (Фото)

Бой Андре Уорд – Сергей Ковалев II в фотографиях

НХЛ. «Питтсбург» завоевал Кубок Стэнли в сезоне 2016/2017 (Фото)

Сборная Украины по боксу готовится к чемпионату Европы (Фото)

Владимир Кличко отдыхает с дочерью на побережье Атлантического океана (Фото)

ВИДЕО

Пакьяо проиграл Хорну и потерял титул чемпиона WBO (+Видео)

Тарас Шелестюк досрочно победил Хесуса Родригеса (+Видео)

Поветкин vs Руденко (Видео боя)

Иван Голуб потерпел первое поражение в карьере (+Видео)

Женская сборная Испании по баскетболу – чемпион Европы (+Видео)

Бокс, чемпионат Европы-2017. Шестак и Выхрист вышли в финал ЧЕ по боксу, Замотаев и Барабанов свои бои проиграли (+Видео)

Александр Хижняк вышел в финал чемпионата Европы по боксу (+Видео)





Топ-новости недели

Уимблдон. Леся Цуренко вышла в третий круг
Катерина Бондаренко вышла во второй круг Уимблдона в парном разряде
Уимблдон. Свитолина отдала три гейма Скьявоне и вышла в третий круг
Бондаренко и Проценко сделали победный дубль на турнире в Венгрии
Уимблдон. Леся Цуренко на старте обыграла Юлию Гергес








Главная страница  |  Регистрация  |  Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Мультимедиа Фото Видео Результаты Трансляции Архив Июль 2017 (119)
Июнь 2017 (402)
Май 2017 (548)
Апрель 2017 (425)
Март 2017 (532)
Февраль 2017 (572)

© 2006-2017 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP, WTA, Александр Поветкин, Александр Усик, баскетбол, Биатлон, бокс, Василий Ломаченко, Велошоссе, Владимир Кличко, Деонтей Уайлдер, Кличко - Фьюри, Кубок мира, легкая атлетика, Льюис Хэмилтон, Мэнни Пакьяо, НБА, Нико Росберг, Новак Джокович, НХЛ, Открытый чемпионат Австралии, регулярный чемпионат, результаты матчей, Рио 2016, Ролан Гаррос, Себастьян Феттель, Сергей Стаховский, Серена Уильямс, Тайсон Фьюри, Теннис, Уимблдон, Фехтование, Фигурное катание, Формула-1, Хоккей, чемпионат Европы, чемпионат мира, Шахматы, Элина Свитолина, Энтони Джошуа

Показать все теги