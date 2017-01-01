Уимблдон. Надежда Киченок и Ольга Савчук о паре не прошли в третий круг

Сегодня, 15:18 12 | Теннис

В Лондоне (Великобритания) на третьем в сезоне турнире «Большого шлема» - Уимблдоне у женщин в парном разряде проходят матчи второго круга.



Украинские теннисистки Надежда Киченок (57-я в мировом парном рейтинге) и Ольга Савчук (42) проиграли бельгийке Элизе Мертенс (72) и голландке Деми Схурс (60) со счетом 4:6, 4:6.



Матч длился 1 час 28 минут. Киченок и Савчук реализовали два брейк-пойнта из пяти, Мертенс и Схурс – четыре из 12-ти. Обе пары выполнили по одному эсу, при этом украинки допустили одну двойную ошибку, а их соперницы – четыре.



Напомним, в парном разряде продолжает борьбу дуэт Людмила Киченок / Леся Цуренко и Катерина Бондаренко в паре в Александрой Крунич.

