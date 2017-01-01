Суд удовлетворил просьбу адвокатов Винус Уильямс в деле о ДТП со смертельным исходом

Окружной суд Палм-Бич (штат Флорида) удовлетворил запрос юристов Винус Уильямс на получение ордера на приостановку сбора данных с автомобиля, с которым столкнулась американская теннисистка, сообщает Washington Post.Уильямс-старшая 9 июня стала, согласно отчету полиции, виновницей серьезного ДТП в Палм-Бич-Гарденс. Как сообщил полиции очевидец, Уильямс, двигаясь на внедорожнике, проехала светофор на перекрестке на красный свет и столкнулась с другим автомобилем, который начал движение на зеленый. Теннисистка утверждает, что проехала светофор на зеленый свет, но задержалась на перекрестке из-за скопления машин на дороге перед ней.В результате аварии серьезные ранения получил пассажир второй машины 78-летний Джером Барсон, который спустя две недели скончался в больнице. Его супруга, управлявшая автомобилем, была госпитализирована с многочисленными травмами. Позднее стало известно, что родственники погибшего подали на теннисистку в суд.В каждой из машин есть «черные ящики», хранящие информацию, которая может стать ключевой в данном деле. Семья погибшего стремится получить информацию из машины Барсона, сторона же Уильямс-старшей выразила обеспокоенность, что команда Барсона плохо справится с этой задачей и испортит данные. Адвокаты 37-летней теннисистки запросили судебный ордер на запрет извлечения данных до тех пор, пока они не договорятся по условиям сбора данных, который будет контролироваться обеими сторонами.