Уимблдон. Людмила Киченок и Леся Цуренко без борьбы вышли в 1/8 финала в парном разряде

Сегодня, 11:32 29 | Теннис





Украинки Людмила Киченок (71-я в мировом парном рейтинге) и Леся Цуренко (887) за выход в третий раунд турнира должны были сразиться с лидерами мирового парного рейтинга, первыми сеяными американкой Бетани Маттек-Сэндс (1) и чешкой Люси Шафаржовой (2).



Однако, вчера



Таким образом, Киченок и Цуренко без борьбы стали участницами 1/8 финала Уимблдона. За выход в четвертьфинал турнира Людмила и Леся сыграют либо с парой Катерина Бондаренко (Украина) / Александра Крунич (Сербия), либо с дуэтом Кэтрин Беллис (США) / Маркета Вондроушова Чехия).

В Лондоне (Великобритания) на третьем в сезоне турнире «Большого шлема» - Уимблдоне у женщин в парном разряде проходят матчи второго круга.Украинки Людмила Киченок (71-я в мировом парном рейтинге) и Леся Цуренко (887) за выход в третий раунд турнира должны были сразиться с лидерами мирового парного рейтинга, первыми сеяными американкой Бетани Маттек-Сэндс (1) и чешкой Люси Шафаржовой (2).Однако, вчера Маттек-Сэндс получила серьезную травму колена во время матча второго круга в одиночном разряде против румынки Сораны Кырсти. Врачи унесли Маттек-Сэндс с корта на носилках.Таким образом, Киченок и Цуренко без борьбы стали участницами 1/8 финала Уимблдона. За выход в четвертьфинал турнира Людмила и Леся сыграют либо с парой Катерина Бондаренко (Украина) / Александра Крунич (Сербия), либо с дуэтом Кэтрин Беллис (США) / Маркета Вондроушова Чехия).