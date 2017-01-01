Олимпийская чемпионка Маттек-Сэндс была госпитализирована во время матча Уимблдона

Американская теннисистка Бетани Маттек-Сэндс получила серьезную травму правого колена во время матча второго круга Уимблдона и была госпитализирована. Об этом сообщает агентство Reuters.Во втором круге 32-летняя американка играла с румынкой Сораной Кырстей. Во время одного из розыгрышей в первом гейме третьего сета Маттек-Сэндс упала, схватившись за ногу и крича о помощи. Около 20 минут ей оказывали медицинскую помощь прямо на корте. Спортсменку поместили на носилки и отвезли в ближайшую больницу.Маттек-Сэндс также должна была играть в парном разряде вместе с чешкой Люси Шафаржовой. На Уимблдоне они боролись за четвертую победу подряд на турнирах серии «Большого шлема» в паре. В 2016 году они выиграли Открытый чемпионат США, а в 2017 году - Австралии и Франции.В 2016 году Маттек-Сэндс стала олимпийской чемпионкой, выиграв турнир среди смешанных пар вместе с соотечественником Джеком Соком.