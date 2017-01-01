На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Олимпийская чемпионка Маттек-Сэндс была госпитализирована во время матча Уимблдона
Олимпийская чемпионка Маттек-Сэндс была госпитализирована во время матча УимблдонаАмериканская теннисистка Бетани Маттек-Сэндс получила серьезную травму правого колена во время матча второго круга Уимблдона и была госпитализирована. Об этом сообщает агентство Reuters.

Во втором круге 32-летняя американка играла с румынкой Сораной Кырстей. Во время одного из розыгрышей в первом гейме третьего сета Маттек-Сэндс упала, схватившись за ногу и крича о помощи. Около 20 минут ей оказывали медицинскую помощь прямо на корте. Спортсменку поместили на носилки и отвезли в ближайшую больницу.

Маттек-Сэндс также должна была играть в парном разряде вместе с чешкой Люси Шафаржовой. На Уимблдоне они боролись за четвертую победу подряд на турнирах серии «Большого шлема» в паре. В 2016 году они выиграли Открытый чемпионат США, а в 2017 году - Австралии и Франции.

В 2016 году Маттек-Сэндс стала олимпийской чемпионкой, выиграв турнир среди смешанных пар вместе с соотечественником Джеком Соком.
По материалам: ТАСС
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

US Open. Бетани Маттек-Сэндс и Люси Шафаржова – чемпионки в парном разряде
Маттек-Сэндс и Шафаржова выиграли «Ролан Гаррос» в парном разряде
Рио-2016. Американские теннисисты Сок и Маттек-Сэндс завоевали золото в смешанном парном разряде
Майами. Бетани Маттек-Сэндс стала соперницей Свитолиной
Australian Open. Маттек-Сэндс и Текэу победили в финале турнира смешанных пар
Индиан-Уэллсе. Бек обыграла Маттек-Сэндс и стала соперницей Свитолиной
Ролан Гаррос. Маттек-Сэндс на двух тай-брейках обыграла Квитову и в третьем круге сыграет со Стосур
US Open. Ольга Савчук завершила выступление в парном разряде
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики

Олимпийская чемпионка Маттек-Сэндс была госпитализирована во время матча Уимблдона
Надежда Киченок и Ольга Савчук в паре вышли во второй круг на Уимблдоне
Людмила Киченок и Леся Цуренко в паре вышли во второй круг на Уимблдоне
Уимблдон. Димитров обыграл Багдатиса, Монфис – Эдмунда и другие результаты
Уимблдон. Джокович стал участником третьего круга

Последние новости спорта

11:11 Олимпийская чемпионка Маттек-Сэндс была госпитализирована во время матча Уимблдона 49 | Теннис

10:50 Рябинский: IBF сняла все обвинения с Поветкина 64 | Бокс

10:37 Наталья Прищепа – восьмая в беге на 800 м на этапе «Бриллиантовой лиги» в Лозанне 72 | Легкая атлетика

09:29 Лебедев: Поветкин – реальная угроза для Уайлдера 133 | Бокс

08:31 Красюк: Наиболее вероятные первые соперники Усика в суперсерии - Марко Хук и Майк Перес 305 | Бокс

20:18 Надежда Киченок и Ольга Савчук в паре вышли во второй круг на Уимблдоне 190 | Теннис

20:11 Людмила Киченок и Леся Цуренко в паре вышли во второй круг на Уимблдоне 187 | Теннис

19:12 Немец Киттель победил на шестом этапе «Тур де Франс»; Гривко – 171-й 236 | Велоспорт

18:10 Уимблдон. Димитров обыграл Багдатиса, Монфис – Эдмунда и другие результаты 167 | Теннис

17:39 Уимблдон. Джокович стал участником третьего круга 137 | Теннис

Все новости

ФОТО

Поражение Мэнни Пакьяо от Джеффа Хорна в фотографиях

Мэнни Пакьяо vs Джефф Хорн: Взвешивание (Фото, Видео)

Тарас Шелестюк vs Хесус Альварес Родригес: результаты взвешивания (Фото)

Бой Андре Уорд – Сергей Ковалев II в фотографиях

НХЛ. «Питтсбург» завоевал Кубок Стэнли в сезоне 2016/2017 (Фото)

Сборная Украины по боксу готовится к чемпионату Европы (Фото)

Владимир Кличко отдыхает с дочерью на побережье Атлантического океана (Фото)

ВИДЕО

Пакьяо проиграл Хорну и потерял титул чемпиона WBO (+Видео)

Тарас Шелестюк досрочно победил Хесуса Родригеса (+Видео)

Поветкин vs Руденко (Видео боя)

Иван Голуб потерпел первое поражение в карьере (+Видео)

Женская сборная Испании по баскетболу – чемпион Европы (+Видео)

Бокс, чемпионат Европы-2017. Шестак и Выхрист вышли в финал ЧЕ по боксу, Замотаев и Барабанов свои бои проиграли (+Видео)

Александр Хижняк вышел в финал чемпионата Европы по боксу (+Видео)





Топ-новости недели

Уимблдон. Леся Цуренко вышла в третий круг
Катерина Бондаренко вышла во второй круг Уимблдона в парном разряде
Уимблдон. Свитолина отдала три гейма Скьявоне и вышла в третий круг
Бондаренко и Проценко сделали победный дубль на турнире в Венгрии
Уимблдон. Леся Цуренко на старте обыграла Юлию Гергес








Главная страница  |  Регистрация  |  Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Мультимедиа Фото Видео Результаты Трансляции Архив Июль 2017 (110)
Июнь 2017 (402)
Май 2017 (548)
Апрель 2017 (425)
Март 2017 (532)
Февраль 2017 (572)

© 2006-2017 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP, WTA, Александр Поветкин, Александр Усик, баскетбол, Биатлон, бокс, Василий Ломаченко, Велошоссе, Владимир Кличко, Деонтей Уайлдер, Кличко - Фьюри, Кубок мира, легкая атлетика, Льюис Хэмилтон, Мэнни Пакьяо, НБА, Нико Росберг, Новак Джокович, НХЛ, Открытый чемпионат Австралии, регулярный чемпионат, результаты матчей, Рио 2016, Ролан Гаррос, Себастьян Феттель, Сергей Стаховский, Серена Уильямс, Тайсон Фьюри, Теннис, Уимблдон, Фехтование, Фигурное катание, Формула-1, Хоккей, чемпионат Европы, чемпионат мира, Шахматы, Элина Свитолина, Энтони Джошуа

Показать все теги