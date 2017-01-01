Людмила Киченок и Леся Цуренко в паре вышли во второй круг на Уимблдоне

В Лондоне (Великобритания) на третьем в сезоне турнире «Большого шлема» - Уимблдоне у женщин в парном разряде проходят матчи первого круга.Украинки(71-я в мировом парном рейтинге) и(887) в матче против хорватки(43) и китаянки(361) одержали победу со счетом 7:5, 7:5.Встреча продолжалась 1 час 35 минут. Киченок и Цуренко сделали шесть брейков и упустили четыре своих подачи. На счету украинок четыре эйса и две двойных ошибки, а у соперниц – три эйса и три двойных.Во втором круге украинкам предстоит сразиться с лидерами мирового парного рейтинга, первыми сеяными американкой Бетани Маттек-Сэндс (1) и чешкой Люси Шафаржовой (2).Отметим, что для Леси Цуренко сегодня это был второй матч. Ранее, в одиночном разряде она победила хорватку Викторию Голубич и вышла в третий круг.