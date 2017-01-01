Уимблдон. Леся Цуренко вышла в третий круг

Теннис. Grand Slam. The Championships, Wimbledon. Лондон (Великобритания). Трава. Призовой фонд $41 073 690. Одиночный разряд. 128 участниц.

В Лондоне (Великобритания) на третьем в сезоне турнире «Большого шлема» - Уимблдоне у женщин в одиночном разряде проходят матчи второго круга.35-я ракетка мира, 27-летняя украинкав трех сетах обыграла 24-летнюю швейцарку, занимающую в рейтинге WTA 73-е место, со счетом 6:1, 2:6, 6:3.За 1 час 29 минут, проведенных на корте, Цуренко выиграл пять геймов на приеме и проиграла три на своей подаче. На счету Леси один эйс и три двойных ошибки, а Голубич ни разу не подала навылет и также трижды ошиблась на подаче. Ранее теннисистки не встречались.За выход в 1/8 финала Цуренко сыграет с победительницей матча Каролина Плишкова (Чехия, 3) — Магдалена Рыбарикова (Словакия, SR).Леся Цуренко (Украина) — Виктория Голубич (Швейцария) - 6:1, 2:6, 6:3