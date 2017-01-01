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Уимблдон. Кузнецова не пустила Макарову в третий круг

Уимблдон. Кузнецова не пустила Макарову в третий круг

В Лондоне (Великобритания) на третьем в сезоне турнире «Большого шлема» - Уимблдоне у женщин в одиночном разряде проходят матчи второго круга. 

Восьмая ракетка мира, 32-летняя россиянка Светлана Кузнецова (7) нанесла поражение своей 29-летней соотечественнице Екатерине Макаровой, занимающей в мировом рейтинга 47-е место,  со счетом 6:0, 7:5.

Россиянки играли 1 час 9 минут. Кузнецова сделала шесть брейков, пять эйсов и допустила три двойные ошибки. Макарова смогла ответить ей двумя брейками и двумя эйсами при пяти двойных. Теперь в их противостоянии Кузнецова впереди со счетом 7:1.

Соперница Кузнецовой по третьему кругу определится в матче Варвара Лепченко (США) — Полона Херцог (Словения, Q).

Теннис. Grand Slam. The Championships, Wimbledon. Лондон (Великобритания). Трава. Призовой фонд $41 073 690. Одиночный разряд. 128 участниц.
Второй круг
Светлана Кузнецова (Россия, 7) — Екатерина Макарова (Россия) – 6:0, 7:5
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