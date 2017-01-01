Элина Свитолина: Британцы гордятся, что я выбрала англичанина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина впервые в карьере вышла в третий круг травяного Шлема — Уимблдона, который был единственным турниром Большого Шлема, где теннисистке не удавалось дойти дальше второго круга. Кроме того, раньше харьковчанка не скрывала, что не чувствует себя комфортно на траве. Но это изменилось. К украинке приковано внимание жителей Туманного Альбиона и еще по одной причине — бойфренд Свитолиной — популярный в стране крикетист Рис Топли. Накануне Уимблдона много публикаций в британской прессе и на телевидении было посвящено их истории…— Я думаю, что на это повлияло несколько факторов. Я стала больше времени проводить в Англии и комфортнее себя чувствовать здесь. Теперь я в Лондоне знаю очень много мест, куда можно пойти погулять, больше знаю о городе и стране, чем это было раньше. Наверное, все эти аспекты и повлияли на мою уверенность на Уимблдоне.— Рис очень популярен в Англии. Его узнают сразу же. Его вид спорта — крикет — очень популярен, на втором месте по популярности в Великобритании. А меня здесь узнают именно, как его девушку, потому что знают, что у Риса есть девушка-теннисистка, которая стоит пятой в мировом рейтинге. А на теннисных турнирах — наоборот. Риса узнают, потому что он — мой парень. Иногда получается так смешно.— Думаю, что британцам это интересно, и они гордятся. Тем более, в моей команде два тренера -британца, которые со мной работают — даже это англичанам очень интересно. Люди хотят знать, почему же я выбрала англичанина. Они очень гордятся, что пятая ракетка мира выбрала их соотечественника. Думаю, что поэтому о нашей истории много пишут. Я даже видела в какой-то газете сравнение, у кого из нас больше подписчиков в социальных сетях, они даже сравнивают наши спортивные достижения.