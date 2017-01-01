Первая ракетка Украины Элина Свитолина впервые в карьере вышла в третий круг травяного Шлема — Уимблдона, который был единственным турниром Большого Шлема, где теннисистке не удавалось дойти дальше второго круга. Кроме того, раньше харьковчанка не скрывала, что не чувствует себя комфортно на траве. Но это изменилось. К украинке приковано внимание жителей Туманного Альбиона и еще по одной причине — бойфренд Свитолиной — популярный в стране крикетист Рис Топли. Накануне Уимблдона много публикаций в британской прессе и на телевидении было посвящено их истории…
14:31 Элина Свитолина: Британцы гордятся, что я выбрала англичанина 23 | Теннис
14:16 WBC представил «бриллиантовые» пояса для Всемирной боксерской суперсерии 37 | Бокс
13:11 Стаховский: Были шансы на победу в матче с Нишиткори, но подвела подача 75 | Теннис
12:33 Элина Свитолина: Теперь чувствую себя уверенно на траве 200 | Теннис
12:07 Украинские волейболистки обыграли команду Финляндии в первом матче финала Евролиги 144 | Волейбол
11:04 Мэнни Пакьяо подумывает о завершении карьеры 164 | Бокс
10:51 Боб Арум: Этот Пакьяо не похож на Пакьяо даже версии 2016 года 155 | Бокс
10:17 Голосование за лучших легкоатлетов Украины в июне 126 | Легкая атлетика
09:50 В Кропивницком стартовал чемпионат Украины по легкой атлетике 124 | Легкая атлетика
09:16 Формула-1. Гран-при Австрии: Превью 175 | Формула-1
|Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки
|Единоборства Бокс Борьба Фехтование
|Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье
|Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание
|Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол
|Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание
|Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие
|
Главные новости спорта
Мультимедиа
Фото
Видео
Результаты
Трансляции
Архив
Июль 2017 (98)
Июнь 2017 (402)
Май 2017 (548)
Апрель 2017 (425)
Март 2017 (532)
Февраль 2017 (572)
© 2006-2017 СпортОнлайн — Новости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.