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Стаховский: Были шансы на победу в матче с Нишиткори, но подвела подача

Стаховский: Были шансы на победу в матче с Нишиткори, но подвела подача

Украинский теннисист Сергей Стаховский во втором раунде Уимблдона проиграл девятой ракетке мира японцу Кеи Нишикори. Судьба матча решилась буквально в нескольких розыгрышах. Украинец прошел на Уимблдоне тяжелейший квалификационный турнир, успешно преодолел стартовый барьер основной сетки, но, уступив 9-му сеяному, остался недоволен показанным на любимом турнире результатом. Об этом он рассказал в интервью Теннисному Порталу Украины.

—Матч был очень равный. Ты, действительно мог выиграть у Нисикори. Насколько повлияла на результат накопившаяся в предыдущих матчах усталость?
— Начала влиять после второго сета. Сегодня меня подвела подача. С таким процентом первой подачи очень трудно бороться с Нишикори. Хотя все шансы для победы у меня все же были. Кто знает, например,  как сложился бы третий сет, реализуй я брейк-пойнт в первом гейме.

—В целом доволен своим выступлением на Уимблдоне?
— Нет. Я вполне мог пройти Нишикори, а может и дальше. Этот 5-сетовый матч в финале квалификации выбил из колеи, забрал много сил. Хотя с другой стороны, если бы я его не выиграл, то не попал бы в основную сетку. Ну а по игре — надо работать.

— Вчера СМИ подняли буквально бурю в стакане из-за отказа нескольких игроков в первом раунде. Журналисты долго мучали Сашу Долгополова по этому вопросу. Мол, приехали травмированные игроки получить большие призовые, а не играть. Джокович высказался, что правила надо менять (по призовым)
— Ну с его (Джоковича) колокольни 30 тысяч фунтов — это копейки. Он их и не замечает. А для кого-то это большие деньги, которые помогают продолжать карьеру.

— Игроки, которые вошли в топ-100 рейтинга своей ежедневной работой заслужили место в основе и призовые за участие в первом круге…
— Да, ATP- тур должен придерживаться этого правила. Попал в основную сетку Большого Шлема, вышел на корт, неважно снялся во время матча или проиграл, теннисист должен получить законные призовые. Люди весь год пашут, чтобы хоть раз сыграть в основе Шлема и заработать деньги на тренера, физио или поездки.

— С другой стороны, есть ряд игроков, которые используют замороженный рейтинг, чтобы в последний раз провести прощальный тур. Но их выбором никто не возмущен. Не будь столько участников с замороженным рейтингом, тебе бы, например, не пришлось играть квалификацию.
— Да, есть и такие туристы. Но это правило очень важное для многих игроков. Для большинства оно помогает вернуться в строй после травмы. Правила должны работать на большинство. Всегда найдутся такие люди, которые, будут использовать то или иное правило в своих целях, но они -меньшинство. Нельзя ущемлять права остальных, тех, для кого это жизненно важно. Ведь по сути 12 турниров, на которых ты можешь использовать замороженный рейтинг — это немного.
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