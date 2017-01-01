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Элина Свитолина: Теперь чувствую себя уверенно на траве
Элина Свитолина: Теперь чувствую себя уверенно на травеУкраинская теннисистка Элина Свитолина впервые в своей карьере вышла в третий раунд Уимблдона, обыграв итальянку Франческу Скьявоне со счетом 6:3, 6:0. Первая ракетка Украины прокомментировала свою победу.

«Очень рада, что сегодняшний матч получился таким быстрым. Только в самом начале я немного замешкалась, не сразу вошла в игру. Но сейчас могу сказать, что наконец-то стала ощущать уверенность на траве.

О моей следующей сопернице — Карине Виттхефт — знаю то, что она сильно бьет, может очень хорошо сыграть. Но для меня каждый матч с разными соперницами и интересен тем, что я ищу способы, как победить теннисисток, имеющих индивидуальный стиль игры. Я знаю о слабостях всех теннисисток, знаю, что у них получается немного хуже, и стараюсь это использовать.

Как моя нога? Я же хожу, значит лучше. Кое-какие проблемы остались, но вся моя команда работает над тем, чтобы не возникло проблем. Для меня главное, чтобы травма не усугубилась».

За выход в 1/8 финала Свитолина сразится со своей ровесницей из Германии Кариной Виттёфт, занимающей в мировом рейтинге 65-е место. Матч состоится в пятницу, 7 июля.
По материалам: sapronov-tennis.org
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