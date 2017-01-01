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Уимблдон. Надаль вышел в третий раунд, победив Янга

Уимблдон. Надаль вышел в третий раунд, победив Янга

В Лондоне (Великобритания) на турнире «Большого шлема» - Уимблдоне у мужчин проходят матчи второго круга. 

Вторая ракетка мира, 31-летний испанец Рафаэль Надаль (4) одержал победу над 43-м номером мирового рейтинга, 27-летним американцем Дональдом Янгом со счетом 6:4, 6:2, 7:5.

За 2 часа 11 минут игрового времени Надаль выиграл пять геймов на приеме и проиграл один на своей подаче. На счету Рафы четыре эйса и две двойных ошибки, а Янг восемь раз подал навылет и допустил три двойных. Теперь счет их личных встреч стал 3:0 в пользу испанца.

В третьем круге турнира Надаль сыграет с россиянином Кареном Хачановым (30), победившим бразильца Тьяго Монтейро -  3:6, 7:6(5), 7:6(3), 7:5.

Теннис. Grand Slam. The Championships, Wimbledon. Лондон (Великобритания). Трава. Призовой фонд $41 073 690. Одиночный разряд. 128 участников
Второй круг
Рафаэль Надаль (Испания, 4) — Дональд Янг (США) – 6:4, 6:2, 7:5
Карен Хачанов (Россия, 30) — Тьяго Монтейро (Бразилия) – 3:6, 7:6(5), 7:6(3), 7:5

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