Уимблдон. Квитова зачехлила ракетку во втором круге

В Лондоне (Великобритания) на третьем в сезоне турнире «Большого шлема» - Уимблдоне у женщин проходят матчи второго круга.
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21:10 Уимблдон. Свитолина отдала три гейма Скьявоне и вышла в третий круг 184 | Теннис / Главные новости спорта
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