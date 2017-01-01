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Винус Уильямс стала участницей третьего круга «мэйджора» в Лондоне и другие результаты

Винус Уильямс стала участницей третьего круга «мэйджора» в Лондоне и другие результаты

В Лондоне (Великобритания) на третьем в сезоне турнире «Большого шлема» - Уимблдоне у женщин проходят матчи второго круга.

Одиннадцатая ракетка мира, 37-летняя американка Винус Уильямс (10) одержала волевую победу над 55-м номером рейтинга WTA, 25-летней китаянкой Ван Цян со счетом 4:6, 6:4, 6:1.

Теннисистки играли 1 час 48 минут. Уильямс сделала четыре брейка, шесть эйсов и допустила семь двойных ошибок. Китаянка ответила ей двумя брейками, четырьмя эйсами при четырех двойных ошибках. Теперь американка лидирует в их противостоянии – 2:0.

В третьем круге Винус сыграет с японкой Наоми Осакой, которая в трех сетах сломила сопротивление чешки Барборы Стрыковой (22) – 6:1, 0:6, 6:4.

Теннис. Grand Slam. The Championships, Wimbledon. Лондон (Великобритания). Трава. Призовой фонд $41 073 690. Одиночный разряд. 128 участниц.
Второй круг
Винус Уильямс (США, 10) — Ван Цян (Китай) – 4:6, 6:4, 6:1
Наоми Осака (Япония) — Барбора Стрыкова (Чехия, 22) – 6:1, 0:6, 6:4

Йоханна Конта (Великобритания, 6) — Донна Векич (Хорватия) – 7:6, 4:6, 10:8
Мария Саккари (Греция) — Кристина Плишкова (Чехия) – 6:7, 6:4, 6:4

Доминика Цибулкова (Словакия, 8) — Дженнифер Брэйди (США) – 6:4, 6:4
Ана Конюх (Хорватия, 27) — Ирина Бегу (Румыния) – 7:6, 2:6, 6:3


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