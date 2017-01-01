Уимблдон. Маррей обыграл Брауна во втором круге

Теннис. Grand Slam. The Championships, Wimbledon. Лондон (Великобритания). Трава. Призовой фонд $41 073 690. Одиночный разряд. 128 участников

В Лондоне (Великобритания) на турнире «Большого шлема» - Уимблдоне у мужчин проходят матчи второго круга.Действующий чемпион турнира, первая ракетка мира 30-летний британец(1) вышел в третий круг после победы над 97-м номером мирового рейтинга, 32-летним немцемсо счетом 6:3, 6:2, 6:2.Поединок длился 1 час 36 минут. Маррей взял пять подач Брауна и не упустил ни одной своей. На счету Энди девять эйсов и две двойных ошибки против пяти эйсов и четырех двойных у соперника. Это была вторая победа британца в двух встречах с немцем.В третьем круге соперником Маррея Будет итальянец Фабио Фоньини (28), победивший чеха Иржи Веселы - 7:6(3), 6:4, 6:2.Второй кругЭнди Маррей (Великобритания, 1) — Дастин Браун (Германия) – 6:3, 6:2, 6:2Фабио Фоньини (Италия, 28) — Иржи Веселы (Чехия) – 7:6(3), 6:4, 6:2