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Уимблдон. Стаховский проиграл Нишикори во втором круге

Уимблдон. Стаховский проиграл Нишикори во втором круге

В Лондоне (Великобритания) на турнире «Большого шлема» - Уимблдоне у мужчин проходят матчи второго круга.

Прошедший через квалификацию 31-летний украинец Сергей Стаховский проиграл девятой ракетке мира, 27-летнему японцу Кеи Нишикори (9). Поединок продолжался 3 часа5 минут и завершился в пользу японца со счетом 6:4, 6:7(7), 6:1, 7:6(6).

Стаховский выиграл два гейма на приеме и проиграл пять на своей подаче. На счету Сергея восемь эйсов и пять двойных ошибок, а Кеи семь раз подал навылет и восемь раз ошибся на подаче. Украинец остается лидером в их личном противостоянии – 2:1.

Напомним, в прошлом году на Уимблдоне Стаховский также завершил выступление во втором круге, проиграв хорвату Марину Чиличу.

В третьем круге соперником Нишикори будет испанец Роберто-Баутиста Агут (18), который победил немца Петера Гоёвчика (Q) - 6:2, 6:1, 3:6, 6:3.

Теннис. Grand Slam. The Championships, Wimbledon. Лондон (Великобритания). Трава. Призовой фонд $41 073 690. Одиночный разряд. 128 участников
Второй круг
Кеи Нишикори (Япония, 9) — Сергей Стаховский (Украина, Q) - 6:4, 6:7(7), 6:1, 7:6(6)
Роберто Баутиста-Агут (Испания, 18) — Петер Гоёвчик (Германия, Q) – 6:2, 6:1, 3:6, 6:3
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