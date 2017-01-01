Уимблдон. Стаховский проиграл Нишикори во втором круге

Теннис. Grand Slam. The Championships, Wimbledon. Лондон (Великобритания). Трава. Призовой фонд $41 073 690. Одиночный разряд. 128 участников

В Лондоне (Великобритания) на турнире «Большого шлема» - Уимблдоне у мужчин проходят матчи второго круга.Прошедший через квалификацию 31-летний украинецпроиграл девятой ракетке мира, 27-летнему японцу(9). Поединок продолжался 3 часа5 минут и завершился в пользу японца со счетом 6:4, 6:7(7), 6:1, 7:6(6).Стаховский выиграл два гейма на приеме и проиграл пять на своей подаче. На счету Сергея восемь эйсов и пять двойных ошибок, а Кеи семь раз подал навылет и восемь раз ошибся на подаче. Украинец остается лидером в их личном противостоянии – 2:1.Напомним, в прошлом году на Уимблдоне Стаховский также завершил выступление во втором круге, проиграв хорвату Марину Чиличу.В третьем круге соперником Нишикори будет испанец Роберто-Баутиста Агут (18), который победил немца Петера Гоёвчика (Q) - 6:2, 6:1, 3:6, 6:3.Кеи Нишикори (Япония, 9) — Сергей Стаховский (Украина, Q) - 6:4, 6:7(7), 6:1, 7:6(6)Роберто Баутиста-Агут (Испания, 18) — Петер Гоёвчик (Германия, Q) – 6:2, 6:1, 3:6, 6:3