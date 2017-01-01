Уимблдон. Леся Цуренко на старте обыграла Юлию Гергес

Теннис. Grand Slam. The Championships, Wimbledon. Лондон (Великобритания). Трава. Призовой фонд $41 073 690. Одиночный разряд. 128 участниц.

В Лондоне (Великобритания) на третьем в сезоне турнире «Большого шлема» - Уимблдоне у женщин проходят матчи первого круга.35-я ракетка мира, 27-летняя украинкаодержала волевую победу над 45-м номером мирового рейтинга, 28-летней немкойсо счетом 6:7(5), 7:6(8), 6:4.Встреча длилась 2 часа 44 минуты. За это время Цуренко реализовала шесть брейк-пойнтов из 12-ти, Гёргес – пять из 14-ти. Леся два раза подала навылет и совершила семь двойных ошибок против девяти эйсов и двух двойных у Гёргес. Благодаря этой победе украинка сравняла счет в личном противостоянии с немкой – 2:2.Соперницей ЦУренко во втором круге будет швейцарка Виктория Голубич, победившая китаянку Чжан Шуай (30) - 6:3, 6:7(2), 6:1.Леся Цуренко (Украина) — Юлия Гёргес (Германия) – 6:7(5), 7:6(8), 6:4Виктория Голубич (Швейцария) — Чжан Шуай (Китай, 30) – 6:3, 6:7(2), 6:1