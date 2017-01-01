Уимблдон. Джокович вышел во второй круг на отказе Клижана

В Лондоне (Великобритания) на турнире «Большого шлема» - Уимблдоне у мужчин проходят матчи первого круга.
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