Уимблдон. Джокович вышел во второй круг на отказе Клижана

Теннис. Grand Slam. The Championships, Wimbledon. Лондон (Великобритания). Трава. Призовой фонд $41 073 690. Одиночный разряд. 128 участников

В Лондоне (Великобритания) на турнире «Большого шлема» - Уимблдоне у мужчин проходят матчи первого круга.Четвертая ракетка мира, 30-летний серб(2) стал участником второго круга после того как, его соперник 27-летний словак, занимающий в мировом рейтинге 47-е место, при счете 6:3, 2:0 в пользу Новака отказался от продолжения борьбы.За 40 миут, проведенных на корте, Джокович сделал два брейка, семь эйсов и допустил две двойных ошибки. В пассиве Клижана также две двойных. Теперь в их противостоянии серб впереди со счетом 4:0.Во втором круге Новак сыграет против чеха Адама Павлашека, победившего американца Эрнесто Эскобедо – 6:7, 6:1, 6:3, 6:1.Новак Джокович (Сербия, 2) — Мартин Клижан (Словакия) – 6:3, 2:0 отказАдам Павлашек (Чехия) — Эрнесто Эскобедо (США) – 6:7, 6:1, 6:3, 6:1