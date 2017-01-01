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Уимблдон. Джокович вышел во второй круг на отказе Клижана

Уимблдон. Джокович вышел во второй круг на отказе Клижана

В Лондоне (Великобритания) на турнире «Большого шлема» - Уимблдоне у мужчин проходят матчи первого круга. 

Четвертая ракетка мира, 30-летний серб Новак Джокович (2) стал участником второго круга после того как, его соперник 27-летний словак Мартин Клижан, занимающий в мировом рейтинге 47-е место, при счете 6:3, 2:0 в пользу Новака отказался от продолжения борьбы. 

За 40 миут, проведенных на корте, Джокович сделал два брейка, семь эйсов и допустил две двойных ошибки. В пассиве Клижана также две двойных. Теперь в их противостоянии серб впереди со счетом 4:0.

Во втором круге Новак сыграет против чеха Адама Павлашека, победившего американца Эрнесто Эскобедо  – 6:7, 6:1, 6:3, 6:1.

Теннис. Grand Slam. The Championships, Wimbledon. Лондон (Великобритания). Трава. Призовой фонд $41 073 690. Одиночный разряд. 128 участников
Первый круг
Новак Джокович (Сербия, 2) — Мартин Клижан (Словакия) – 6:3, 2:0 отказ
Адам Павлашек (Чехия) — Эрнесто Эскобедо (США) – 6:7, 6:1, 6:3, 6:1
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