Уимблдон. Катерина Бондаренко не смогла пробиться во второй круг и не сыграет с Мугурусой

Теннис. Grand Slam. The Championships, Wimbledon. Лондон (Великобритания). Трава. Призовой фонд $41 073 690. Одиночный разряд. 128 участниц.

В Лондоне (Великобритания) на третьем в сезоне турнире «Большого шлема» - Уимблдоне у женщин проходят матчи первого круга.30-летняя украинка, занимающая в мировом рейтинге 112-е место, проиграла 96-й ракетке мира, 27-летней бельгийке. Поединок длился 1 час 16 минут и завершился в пользу бельгийки со счетом 6:2, 7:5.Бондаренко реализовала один брейк-пойнт из шести, Викмайер – четыре из семи. На счету Катерины два эйса и шесть двойных ошибок, а соперница четыре раза подала навылет и допустила пять двойных. После этой встречи бельгийка вышла вперед в их личном противостоянии – 4:3.Напомним, в прошлом году на Уимблдоне Бондаренко также выбыла в первом круге, проиграв американке Коко Вандевеге.За выход в третий круг соревнований Викмайер предстоит сразиться с испанкой Гарбинье Мугурусой (14), которая победила россиянку Екатерину Александрову – 6:2, 6:4.Янина Викмайер (Бельгия) — Катерина Бондаренко (Украина) – 6:2, 7:5Гарбинье Мугуруса (Испания, 14) — Екатерина Александрова (Россия) – 6:2, 6:4Агнешка Радваньска (Польша, 9) — Елена Янкович (Сербия) – 7:6(3), 6:0Каролина Плишкова (Чехия, 3) — Евгения Родина (Россия) – 6:1, 6:4Варвара Лепченко (США) — Лорен Дэвис (США, 28) – 6:4, 7:5Петра Мартич (Хорватия, Q) — Дарья Гаврилова (Австралия, 20) – 6:4, 2:6, 10:8Виктория Голубич (Швейцария) — Чжан Шуай (Китай, 30) – 6:3, 6:7(2), 6:1