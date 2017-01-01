Уимблдон. Долгополов не смог доиграть матч против Федерера

Теннис. Grand Slam. The Championships, Wimbledon. Лондон (Великобритания). Трава. Призовой фонд $41 073 690. Одиночный разряд. 128 участников

В Лондоне (Великобритания) на турнире «Большого шлема» - Уимблдоне у мужчин проходят матчи первого круга.28-летний украинец, занимающий в мировом рейтинге 84-е место, в матче против пятой ракетки мира, 35-летнего(3) при счете 6:3, 3:0 в пользу швейцарца отказался от продолжения борьбы. Причины отказа пока не называются.Теннисисты провели на корте лишь 42 минуты. За это время Долгополов два раза подал навылет и допустил четыре двойных ошибки, а Федерер сделал три брейка и выполнил десять эйсов при одной двойной ошибке. Теперь счет их личных встреч стал 4:0 в пользу Роджера.Напомним, в прошлом году на Уимблдоне Долгополов завершил выступление во втором круге, проиграв британцу Даниэлю Эвансу.Соперник Федерера по второму кругу определится в матче Душан Лайович (Сербия) - Стефанос Циципас (Греция, Q).Роджер Федерер (Швейцария, 3) — Александр Долгополов (Украина) – 6:3, 3:0