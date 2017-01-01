Надаль: Если выйду в финал Уимблдона, то не хотел бы сыграть с Федерером

Сегодня, 16:38 0 | Теннис

Испанский теннисист Рафаэль Надаль заявил, что не хотел бы встретиться с швейцарцем



«Если я дойду до финала, то хотел бы встретиться с другим соперником. Мне не нравится играть против лучших в решающем матче. Думаю, с Федерером мы уже достаточно встречались в этом году. К тому же, об этом пока рано говорить», — приводит слова Надаля



В первом круге испанец обыграл австралийца Джона Миллманна (6:1, 6:3, 6:2) и за выход в третий круг сыграет с американцем Дональдом Янгом.

Федерер свой первый матч проведет во вторник, 4 июля, с украинцем Александром Долгополовым.



Федерер и Надаль в турнирной сетке разведены таким образом, что смогут встретиться не раньше финала турнира, при условии, что до этого пройдут всех своих соперников.

Действующим чемпионом турнира является британец Энди Маррей.

Испанский теннисист Рафаэль Надаль заявил, что не хотел бы встретиться с швейцарцем Роджером Федерером в финале Уимблдона.«Если я дойду до финала, то хотел бы встретиться с другим соперником. Мне не нравится играть против лучших в решающем матче. Думаю, с Федерером мы уже достаточно встречались в этом году. К тому же, об этом пока рано говорить», — приводит слова Надаля Tennis World USA В первом круге испанец обыграл австралийца Джона Миллманна (6:1, 6:3, 6:2) и за выход в третий круг сыграет с американцем Дональдом Янгом.Федерер свой первый матч проведет во вторник, 4 июля, с украинцем Александром Долгополовым.Федерер и Надаль в турнирной сетке разведены таким образом, что смогут встретиться не раньше финала турнира, при условии, что до этого пройдут всех своих соперников.Действующим чемпионом турнира является британец Энди Маррей.