На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Уимблдон. Третья ракетка мира Вавринка зачехлил ракетку в первом круге

Стэн Вавринка (Швейцария)

В Лондоне (Великобритания) на турнире «Большого шлема» - Уимблдоне у мужчин проходят матчи первого круга. 

Третья ракетка мира, 32-летний швейцарец Стэн Вавринка, посеянный под пятым номером, потерпел поражение в четырех сетах от 21-летнего россиянина Даниила Медведева, занимающего в мировом рейтинге 49-е место. Поединок длился 2 часа 12 минут и завершился в пользу россиянина со счетом 6:4, 3:6, 6:4, 6:1.

Вавринка реализовал два брейк-пойнта из шести, Медведев – пять из одиннадцати. Стэн один раз подал навылет и трижды ошибся на подаче против десяти эйсов и семи двойных у соперника. 

Во втором круге соперником Медведева будет бельгиец Рубен Бемельманс (Q), который обыграл немца Томми Хааса (WC) - 6:2, 3:6, 6:3, 7:5

Теннис. Grand Slam. The Championships, Wimbledon. Лондон (Великобритания). Трава. Призовой фонд $41 073 690. Одиночный разряд. 128 участников
Первый круг
Даниил Медведев (Россия) — Стэн Вавринка (Швейцария, 5) – 6:4, 3:6, 6:4, 6:1
Рубен Бемельманс (Бельгия, Q) — Томми Хаас (Германия, WC) – 6:2, 3:6, 6:3, 7:5
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Майами. Первый сеяный Вавринка зачехлил ракетку в четвертом круге
Дубай. Вавринка проиграл в первом круге Джумхуру
Australian Open. Вавринка обыграл Троиицки и в 1/8 финала встретится с Сеппи
Уимблдон. Вавринка проиграл Дель Потро во втором круге
Уимблдон. Вавринка стартовал с победы и другие результаты
Майами. Вавринка проиграл Кузнецову во втором круге
Уимблдон. Вавринка победил Истомина в третьем круге
Уимблдон. Вавринка на старте уверенно обыграл Соузу
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики

Уимблдон. Илья Марченко в пяти сетах проиграл Иржи Веселы
Уимблдон. Третья ракетка мира Вавринка зачехлил ракетку в первом круге
Уимблдон. Стаховский на старте обыграл Беннето и другие результаты
Уимблдон. Свитолина стартовала с победы
Уимблдон. Маррей начал защиту титула с победы

Последние новости спорта

22:44 Уимблдон. Илья Марченко в пяти сетах проиграл Иржи Веселы 161 | Теннис

22:14 Уимблдон. Третья ракетка мира Вавринка зачехлил ракетку в первом круге 172 | Теннис

21:55 Уимблдон. Стаховский на старте обыграл Беннето и другие результаты 154 | Теннис / Главные новости спорта

19:09 Словак Саган победил на третьем этапе «Тур де Франс»; Гривко – 92-й 133 | Велоспорт

18:15 Уимблдон. Свитолина стартовала с победы 248 | Теннис / Главные новости спорта

17:47 Уимблдон. Маррей начал защиту титула с победы 124 | Теннис

17:12 Уимблдон. Халеп вышла во второй круг 204 | Теннис

16:56 Уимблдон. Нишикори во втором круге ожидает победителя матча Стаховский - Беннето 128 | Теннис

16:29 Марион Бартоли: Победа на турнире «Большого шлема» спасла мне жизнь 132 | Теннис

16:07 Представитель FDJ обвинил Sky в использовании запрещенных комбинезонов на первом этапе «Тур де Франс» 148 | Велоспорт

Все новости

ФОТО

Поражение Мэнни Пакьяо от Джеффа Хорна в фотографиях

Мэнни Пакьяо vs Джефф Хорн: Взвешивание (Фото, Видео)

Тарас Шелестюк vs Хесус Альварес Родригес: результаты взвешивания (Фото)

Бой Андре Уорд – Сергей Ковалев II в фотографиях

НХЛ. «Питтсбург» завоевал Кубок Стэнли в сезоне 2016/2017 (Фото)

Сборная Украины по боксу готовится к чемпионату Европы (Фото)

Владимир Кличко отдыхает с дочерью на побережье Атлантического океана (Фото)

ВИДЕО

Пакьяо проиграл Хорну и потерял титул чемпиона WBO (+Видео)

Тарас Шелестюк досрочно победил Хесуса Родригеса (+Видео)

Поветкин vs Руденко (Видео боя)

Иван Голуб потерпел первое поражение в карьере (+Видео)

Женская сборная Испании по баскетболу – чемпион Европы (+Видео)

Бокс, чемпионат Европы-2017. Шестак и Выхрист вышли в финал ЧЕ по боксу, Замотаев и Барабанов свои бои проиграли (+Видео)

Александр Хижняк вышел в финал чемпионата Европы по боксу (+Видео)





Топ-новости недели

Уимблдон. Стаховский на старте обыграл Беннето и другие результаты
Уимблдон. Свитолина стартовала с победы
Сборная Украины выиграла командный ЧЕ по легкоатлетическому многоборью
Украинцы завоевали 8 медалей на юниорском ЧЕ по спортивной борьбе
Яна Беломоина победила в кросс-кантри на третьем этапе КМ в Андорре








Главная страница  |  Регистрация  |  Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Мультимедиа Фото Видео Результаты Трансляции Архив Июль 2017 (47)
Июнь 2017 (402)
Май 2017 (548)
Апрель 2017 (425)
Март 2017 (532)
Февраль 2017 (572)

© 2006-2017 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP, WTA, Александр Поветкин, Александр Усик, баскетбол, Биатлон, бокс, Василий Ломаченко, Велошоссе, Владимир Кличко, Деонтей Уайлдер, Кличко - Фьюри, Кубок мира, легкая атлетика, Льюис Хэмилтон, Мэнни Пакьяо, НБА, Нико Росберг, Новак Джокович, НХЛ, Открытый чемпионат Австралии, регулярный чемпионат, результаты матчей, Рио 2016, Ролан Гаррос, Себастьян Феттель, Сергей Стаховский, Серена Уильямс, Тайсон Фьюри, Теннис, Уимблдон, Фехтование, Фигурное катание, Формула-1, Хоккей, чемпионат Европы, чемпионат мира, Шахматы, Элина Свитолина, Энтони Джошуа

Показать все теги