Уимблдон. Третья ракетка мира Вавринка зачехлил ракетку в первом круге

Теннис. Grand Slam. The Championships, Wimbledon. Лондон (Великобритания). Трава. Призовой фонд $41 073 690. Одиночный разряд. 128 участников

В Лондоне (Великобритания) на турнире «Большого шлема» - Уимблдоне у мужчин проходят матчи первого круга.Третья ракетка мира, 32-летний швейцарец, посеянный под пятым номером, потерпел поражение в четырех сетах от 21-летнего россиянина Даниила Медведева, занимающего в мировом рейтинге 49-е место. Поединок длился 2 часа 12 минут и завершился в пользу россиянина со счетом 6:4, 3:6, 6:4, 6:1.Вавринка реализовал два брейк-пойнта из шести, Медведев – пять из одиннадцати. Стэн один раз подал навылет и трижды ошибся на подаче против десяти эйсов и семи двойных у соперника.Во втором круге соперником Медведева будет бельгиец Рубен Бемельманс (Q), который обыграл немца Томми Хааса (WC) - 6:2, 3:6, 6:3, 7:5Даниил Медведев (Россия) — Стэн Вавринка (Швейцария, 5) – 6:4, 3:6, 6:4, 6:1Рубен Бемельманс (Бельгия, Q) — Томми Хаас (Германия, WC) – 6:2, 3:6, 6:3, 7:5