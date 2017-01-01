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Уимблдон. Стаховский на старте обыграл Беннето и другие результаты

Уимблдон. Стаховский на старте обыграл Беннето и другие результаты

В Лондоне (Великобритания) на турнире «Большого шлема» - Уимблдоне у мужчин проходят матчи первого круга.
Прошедший через квалификацию, 31-летний украинец Сергей Стаховский, занимающий в мировом рейтинге 122-е место, нанес поражение 81-е ракетке мира, 35-летнему французу Жюльену Беннето со счетом 6:3, 7:6(8), 2:6, 6:2.
Теннисисты играли 2 часа 36 минут. Стаховский выиграл пять геймов на приеме и проиграл четыре на своей подаче. Сепргей выполнил 17 эйсов и совершил восемь двойных ошибок, а Беннето восемь раз подал навылет и шесть раз ошибся на подаче.

За выход в третий круг турнира Стаховский сразится с девятой ракеткой мира, 27-летним японцем Кеи Нишикори, который разгроми итальянца Марко Чеккинато.

Теннис. Grand Slam. The Championships, Wimbledon. Лондон (Великобритания). Трава. Призовой фонд $41 073 690. Одиночный разряд. 128 участников
Первый круг
Сергей Стаховский (Украина, Q) — Жюльен Беннето (Франция) – 6:3, 7:6(8), 2:6, 6:2
Рафаэль Надаль (Испания, 4) — Джон Миллман (Австралия, SR) – 6:1, 6:3, 6:2
Марин Чилич (Хорватия, 7) — Филипп Кольшрайбер (Германия) – 6:4, 6:2, 6:3
Люка Пуи (Франция, 14) — Малек Жазири (Тунис) – 6:7(5), 6:4, 6:4, 7:6(2)
Жиль Мюллер (Люксембург, 16) — Мартон Фучович (Венгрия, WC) – 7:5, 6:4, 6:2
Кевин Андерсон (ЮАР) — Фернандо Вердаско (Испания, 31) – 2:6, 7:6(5), 7:6(8), 6:3
Дональд Янг (США) — Денис Истомин (Узбекистан) – 5:7, 6:4, 6:4, 4:2 отказ
Роберто Баутиста-Агут (Испания, 18) — Андреас Хайдер-Маурер (Австрия, SR – 6:3, 6:1, 6:2
Петер Гоёвчик (Германия, Q) — Мариуш Копил (Румыния) – 7:6(5), 2:6, 6:3, 6:1
Андреас Сеппи (Италия) — Норберт Гомбош (Словакия) – 6:2, 3:6, 6:2, 6:1
Флориан Майер (Германия) — Виктор Троицки (Сербия) – 6:1 отказ
Лукаш Росол (Чехия, Q) — Генри Лааксонен (Швейцария, LD) – 4:6, 7:5, 6:3, 6:4
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