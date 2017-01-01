В Лондоне (Великобритания) на турнире «Большого шлема» - Уимблдоне у мужчин проходят матчи первого круга.
22:44 Уимблдон. Илья Марченко в пяти сетах проиграл Иржи Веселы 161 | Теннис
22:14 Уимблдон. Третья ракетка мира Вавринка зачехлил ракетку в первом круге 171 | Теннис
21:55 Уимблдон. Стаховский на старте обыграл Беннето и другие результаты 154 | Теннис / Главные новости спорта
19:09 Словак Саган победил на третьем этапе «Тур де Франс»; Гривко – 92-й 133 | Велоспорт
18:15 Уимблдон. Свитолина стартовала с победы 248 | Теннис / Главные новости спорта
17:47 Уимблдон. Маррей начал защиту титула с победы 124 | Теннис
17:12 Уимблдон. Халеп вышла во второй круг 204 | Теннис
16:56 Уимблдон. Нишикори во втором круге ожидает победителя матча Стаховский - Беннето 128 | Теннис
16:29 Марион Бартоли: Победа на турнире «Большого шлема» спасла мне жизнь 132 | Теннис
16:07 Представитель FDJ обвинил Sky в использовании запрещенных комбинезонов на первом этапе «Тур де Франс» 148 | Велоспорт
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