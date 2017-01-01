Уимблдон. Свитолина стартовала с победы

Теннис. Grand Slam. The Championships, Wimbledon. Лондон (Великобритания). Трава. Призовой фонд $41 073 690. Одиночный разряд. 128 участниц.



В Лондоне (Великобритания) на третьем в сезоне турнире «Большого шлема» - Уимблдоне у женщин проходят матчи первого круга.Пятая ракетка мира, 22-летняя украинка, посеянная под четвертым номером, не без труда одержала победу над 56-м номером мирового рейтинга, 21-летней австралийкой, со счетом 7:5, 7:6(8). Отметим, что при счете 7:5, 4:3 в пользу украинки поединок прерывался на время дождя.За 1 час 53 минуты игрового времени Свитолина реализовала четыре брейк-пойнта из шести, Барти – три из одиннадцати. Обе соперницы выполнили по пять эйсов, при этом Элина допустила шесть двойных ошибок, а Эшли – три. Это вторая победа украинки в двух встречах с австралийкой.Во втором круге соперницей Свитолиной будет итальянка Франческа Скьявоне, которая разгромила Мэнди Минеллу из Люксембурга – 6:1, 6:1.Элина Свитолина (Украина, 4) - Эшли Барти (Австралия) — 7:5, 7:6(8)Франческа Скьявоне (Италия) — Мэнди Минелла (Люксембург) – 6:1, 6:1