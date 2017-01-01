Уимблдон. Маррей начал защиту титула с победы

Теннис. Grand Slam. The Championships, Wimbledon. Лондон (Великобритания). Трава. Призовой фонд $41 073 690. Одиночный разряд. 128 участников

В Лондоне (Великобритания) на турнире «Большого шлема» - Уимблдоне у мужчин проходят матчи первого круга.Действующий чемпион турнира, первая ракетка мира, 30-летний британец(1) вышел во второй круг после победы над представителем Казахстана, 20-летним, занимающим в рейтинге ATP 135-ю позицию, со счетом 6:1, 6:4, 6:2.Встреча продолжалась 1 час 43 минуты и прерывалась на время дождя. Маррей сделал пять брейков и отыграл все шесть брейк-пойнтов, имевшихся у Бублика. На счету Энди три эйса и две двойных ошибки, а его соперник выполнил 15 эйсов и совершил 12 двойных ошибок.Следующим соперником Маррей будет немец Дастин Браун, который переиграл португальца Жоау Соузу - 3:6, 7:6(5), 6:4, 6:4.Энди Маррей (Великобритания, 1) — Александр Бублик (Казахстан, LL) – 6:1, 6:4, 6:2Дастин Браун (Германия) — Жоау Соуза (Португалия) – 3:6, 7:6(5), 6:4, 6:4