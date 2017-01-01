Уимблдон. Нишикори во втором круге ожидает победителя матча Стаховский - Беннето

Теннис. Grand Slam. The Championships, Wimbledon. Лондон (Великобритания). Трава. Призовой фонд $41 073 690. Одиночный разряд. 128 участников

В Лондоне (Великобритания) на турнире «Большого шлема» - Уимблдоне у мужчин проходят матчи первого круга.Девятая ракетка мира, 27-летний японец(9) не испытал проблем в матче с 24-летним итальянцем, занимающим в мировом рейтинге 102-е место. Поединок длился 1 час 11 минут и завершился в пользу японца со счетом 6:2, 6:2, 6:0.Нишикори сделал семь брейков и отыграл единственный брейк-пойнт Чеккинато. На счету Кеи восемь эйсов и две двойных ошибки против двух эйсов и пяти двойных у итальянца.Соперником Нишикори во втором круге станет либо украинец Сергей Стаховский (Q), либо француз Жюльен Беннето.Кеи Нишикори (Япония, 9) — Марко Чеккинато (Италия) – 6:2, 6:2, 6:0Жо-Вильфрид Цонга (Франция, 12) — Кэмерон Норри (Великобритания, WC) – 6:3, 6:2, 6:2Сэм Куэрри (США, 24) — Томас Фаббьяно (Италия) – 7:6(5), 7:5, 6:2Карен Хачанов (Россия, 30) — Андрей Кузнецов (Россия) – 7:6, 2:6, 6:3, 1:6, 6:2Ежи Янович (Польша, SR) — Денис Шаповалов (Канада, WC) – 6:4, 3:6, 6:3, 7:6(2)Пьер-Юг Эрбер (Франция) — Ник Кирьос (Австралия, 20) – 6:3, 6:4 отказДастин Браун (Германия) — Жоау Соуза (Португалия) – 3:6, 7:6(5), 6:4, 6:4Симоне Болелли (Италия, Q) — Лу Яньсюнь (Китайский Тайбэй - Тайвань) – 6:3, 1:6, 6:3, 6:4Николоз Басилашвили (Грузия) — Карлос Берлок (Аргентина) – 6:4, 7:6(3), 6:1Бенуа Пэр (Франция) — Рожериу Дутра да Силва (Бразилия) – 6:4, 3:6, 7:6(10), 6:4