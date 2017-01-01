Марион Бартоли: Победа на турнире «Большого шлема» спасла мне жизнь

Победительница Уимблдона-2013 французская теннисистка Марион Бартоли, завершившая карьеру через несколько месяцев после своего главного триумфа, сказала, что просмотр победного финала спас ее жизнь во время госпитализации. Теннисистка смогла выздороветь после болезни, заставившей её похудеть на 30 кг. В феврале 2016 года Марион подхватила вирус в Индии, и это вызвало серьезные аллергические реакции. В июле она перенесла переливание крови.
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