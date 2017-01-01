Элина Свитолина рассказала о своем бойфренде

Сегодня, 15:34 0 | Теннис

Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина на вечеринке по случаю старта знаменитого Уимблдонского турнира присутствовала не одна, а вместе со своим бойфрендом - 23-летним британским игроком в крикет Рисом Топли.



Издание



«Никто в Украине не знает ничего о крикете, но после нашей встречи ситуация может измениться. Во время медиа-дня в Брисбене я играла в крикет, а все СМИ в Украине сообщали об этом».



Несмотря на то, что их роман начался не так уж давно, Свитолина отмечает, что отнюдь не с головой ушла в романтику, как и ее бойфренд.



«Мы встречаемся тогда, когда у него появляется время, но, как вы знаете, я уважаю его вид спорта. Для меня очень важно, что он на 100% посвящает себя своему делу, а меня ставит на второе место. Мы ведь все еще очень молоды и должны продолжать работать над своими карьерами, поскольку для этого самое время. Когда мы станем старше, то сможем наслаждаться жизнью и всем прочим, но с тех пор, как мы вместе, для меня теннис остается на первом месте, так же, как и крикет для него — мы четко прояснили эти моменты», — говорит Свитолина.



Как отмечает издание, сегодня Рис Топли поддержит Элину Свитолину на трибунах Уимблдона, где украинка сыграет свой первый матч против австрийки Эшли Барти. Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина на вечеринке по случаю старта знаменитого Уимблдонского турнира присутствовала не одна, а вместе со своим бойфрендом - 23-летним британским игроком в крикет Рисом Топли.Издание The Sun расспросило украинскую теннисистку о том, где и когда она познакомилась со своим молодым человеком. «Мы встретились в лондонском спортзале в прошлом году. Я готовилась к выступлению на турнире в Монреале. Сразу заметила его — это было легко, ведь у Риса рост два метра. Я тогда работала со своим тренером по фитнесу». Читайте также Уимблдон-2017: ожидания украинцев на престижном турнире «Я была очень сосредоточена на своей тренировке, поэтому позже мы пообщались уже в ресторане. Что касается крикета, то я старалась больше узнать об этом. Когда у Риса плохие дни, то лучше не задавать ему глупых вопросов. До него я ничего не знала об этом виде спорта».«Никто в Украине не знает ничего о крикете, но после нашей встречи ситуация может измениться. Во время медиа-дня в Брисбене я играла в крикет, а все СМИ в Украине сообщали об этом».Несмотря на то, что их роман начался не так уж давно, Свитолина отмечает, что отнюдь не с головой ушла в романтику, как и ее бойфренд.«Мы встречаемся тогда, когда у него появляется время, но, как вы знаете, я уважаю его вид спорта. Для меня очень важно, что он на 100% посвящает себя своему делу, а меня ставит на второе место. Мы ведь все еще очень молоды и должны продолжать работать над своими карьерами, поскольку для этого самое время. Когда мы станем старше, то сможем наслаждаться жизнью и всем прочим, но с тех пор, как мы вместе, для меня теннис остается на первом месте, так же, как и крикет для него — мы четко прояснили эти моменты», — говорит Свитолина.Как отмечает издание, сегодня Рис Топли поддержит Элину Свитолину на трибунах Уимблдона, где украинка сыграет свой первый матч против австрийки Эшли Барти.

По материалам: УНИАН