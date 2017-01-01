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Элина Свитолина рассказала о своем бойфренде
Элина Свитолина рассказала о своем бойфренде. Фото Getty Images Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина на вечеринке по случаю старта знаменитого Уимблдонского турнира присутствовала не одна, а вместе со своим бойфрендом - 23-летним британским игроком в крикет Рисом Топли.

Издание The Sun расспросило украинскую теннисистку о том, где и когда она познакомилась со своим молодым человеком. «Мы встретились в лондонском спортзале в прошлом году. Я готовилась к выступлению на турнире в Монреале. Сразу заметила его — это было легко, ведь у Риса рост два метра. Я тогда работала со своим тренером по фитнесу». Читайте также Уимблдон-2017: ожидания украинцев на престижном турнире «Я была очень сосредоточена на своей тренировке, поэтому позже мы пообщались уже в ресторане. Что касается крикета, то я старалась больше узнать об этом. Когда у Риса плохие дни, то лучше не задавать ему глупых вопросов. До него я ничего не знала об этом виде спорта».

«Никто в Украине не знает ничего о крикете, но после нашей встречи ситуация может измениться. Во время медиа-дня в Брисбене я играла в крикет, а все СМИ в Украине сообщали об этом».

Несмотря на то, что их роман начался не так уж давно, Свитолина отмечает, что отнюдь не с головой ушла в романтику, как и ее бойфренд.

«Мы встречаемся тогда, когда у него появляется время, но, как вы знаете, я уважаю его вид спорта. Для меня очень важно, что он на 100% посвящает себя своему делу, а меня ставит на второе место. Мы ведь все еще очень молоды и должны продолжать работать над своими карьерами, поскольку для этого самое время. Когда мы станем старше, то сможем наслаждаться жизнью и всем прочим, но с тех пор, как мы вместе, для меня теннис остается на первом месте, так же, как и крикет для него — мы четко прояснили эти моменты», — говорит Свитолина.

Как отмечает издание, сегодня Рис Топли поддержит Элину Свитолину на трибунах Уимблдона, где украинка сыграет свой первый матч против австрийки Эшли Барти.
По материалам: УНИАН
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