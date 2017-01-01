На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Свитолина: Сезон назову успешным, если закончу его в топ-5 рейтинга WTA

Свитолина: Сезон назову успешным, если закончу его в топ-5 рейтинга WTA

Первая ракетка Украины и пятый номер мирового рейтинга 22-летняя Элина Свитолина завоевала в этом году четыре титула WTA, а несколько дней назад копилка спортсменки пополнилась и еще одним трофеем. На этот раз не спортивным - президент Украины Петр Порошенко подписал указ о присвоении Свитолиной ордена «За заслуги» III степени.

В интервью terrikon.com рассказала о состоянии своего ахилла и о том, при каком условии будет считать нынешний сезон успешным для себя.

- Элина, на этой неделе тебя наградили Орденом за «Заслуги» третьей степени. Как ты узнала и как отреагировала на это признание?
- Если честно, то для меня это было немного неожиданно. Я случайно прочитала об этом в Интернете. А уже потом меня с этим поздравил Юрий Анатольевич Сапронов. Конечно, очень приятно, когда в моей стране так оценивают мои достижения. Я же, со своей стороны, стараюсь делать максимум для имиджа Украины во всем мире.

- Многих обеспокоило твое заявление о возможности пропустить «Уимблдон» из-за повреждения ахилла. Как сейчас себя чувствуешь?
- Да уже получше. Мы с моей командой тщательно посовещались насчет моего участия на «Уимблдоне», опираясь на медицинские показатели. Были опасения, что эту травму можно усугубить. В принципе, они и сейчас сохраняются, но мы все же рискнем и попробуем сыграть на «Уимблдоне».

- Ты неоднократно на матчи надевала такой заметный кулон в виде государственного герба Украины. Откуда он у тебя появился? И какие талисманы есть еще?
- Кулон нам перед ФедКапом подарил президент Федерации тенниса Украины Сергей Лагур. Эта очень красивая вещь была сделана специально для нас. А еще у меня талисман - это игрушечная собака. Она со мной с трех лет и всегда ездит по турнирам. По-моему, не пропустила еще ни одного. В принципе, вроде бы больше талисманов нет.
-
Рацион спортсмена - важная вещь. Это правда, что тебе нравится китайская кухня?
- Сейчас уже больше мексиканская и украинская кухня. Когда ко мне приезжают родители, то балуют меня украинскими блюдами. А мексиканскую очень люблю - даже хочу открыть такой ресторан где-нибудь в Украине. Наверное, когда-нибудь это получится.

- Интерес к женскому теннису, во многом, благодаря тебе, в последние годы увеличился. Уже сейчас есть юные теннисистки, которые добиваются определенных успехов - и Марта Костюк, и Дайана Ястремская. Насколько перспективно это поколение игроков, на твой взгляд?
- Очень здорово, что в женском теннисе у нас есть перспективные спортсменки, которым удается показывать хорошие результаты. Хотелось бы, чтобы мальчики тоже как-то проявили себя. Я понимаю, что это тяжело и с финансовой точки зрения. Но надеюсь, что в ближайшие несколько лет в Украине появятся спонсоры, готовые помогать развитию спортсменов и инвестировать в поездки на турниры и в тренировочный процесс. Обидно, что после Стаховского, Долгополова и Марченко очень мало мальчиков, которые в перспективе смогут их заменить. С девочками ситуация лучше, и здорово, что все они будут играть на высоком профессиональном уровне.

- 4 победы на крупных турнирах WTA, пятая строчка в мировом рейтинге. Ты могла себе представить такой успех год назад?
- Если честно, то я верила в это. Для меня это была моя важнейшая задача. Я много работаю, чтобы достичь высоких результатов. Поэтому, я верила в свой успех и старалась, чтобы эти амбиции всегда двигали меня вперед. Очень здорово, что так сложилось и весь этот период я отыграла очень хорошо. Больше всего меня радует то, как я играю и как прогрессирую с каждым месяцем.

- Этот сезон ты для себя назовешь успешным, если...?
- Если закончу его в топ-5 рейтинга WTA и сыграю на итоговом турнире в Сингапуре.
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Свитолина: От меня ждали победы, и это меня подстегивало
Элина Свитолина награждена орденом «За заслуги»
Свитолина: Титул в Дубае - одна из самых больших побед для меня
Элина Свитолина: У меня был шанс, а случилось, что случилось
Свитолина: Проведу несколько недель в Абу-Даби, чтобы подготовиться к жаре и открытым кортам
Элина Свитолина: Тяжело играть против своей соотечественницы
Элина Свитолина: Меня очень вдохновляет путь Владимира Кличко
Юлия Манагарова: Комментарии, что я предатель Украины, доводили до слез
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики

Свитолина: Сезон назову успешным, если закончу его в топ-5 рейтинга WTA
Навратилова: Уимблдон выиграют Федерер и Квитова
Юити Сугита стал победителем турнира ATP в Анталье
Джокович победил Монфиса в финале турнира в Истбурне
Каролина Плишкова – чемпионка турнира WTA в Истбурне

Последние новости спорта

13:45 Свитолина: Сезон назову успешным, если закончу его в топ-5 рейтинга WTA 64 | Теннис

12:39 Поражение Мэнни Пакьяо от Джеффа Хорна в фотографиях 105 | Бокс / Фото

12:03 Тимоти Брэдли: Хорн не заслужил победу над Пакьяо 103 | Бокс

11:50 Джошуа: Бой в Вегасе может заставить кровь Кличко кипеть 159 | Бокс

11:11 Сборная Украины выиграла командный ЧЕ по легкоатлетическому многоборью 157 | Легкая атлетика / Главные новости спорта

09:55 Украинцы завоевали 8 медалей на юниорском ЧЕ по спортивной борьбе 224 | Борьба / Главные новости спорта

21:17 Навратилова: Уимблдон выиграют Федерер и Квитова 318 | Теннис

21:01 Украинцы завоевали две бронзы на юниорском ЧЕ по плаванию 291 | Плавание

20:31 Елизавета Каланина – бронзовый призер этапа Гран-при по дзюдо в Китае 230 | Единоборства

19:51 Яна Беломоина победила в кросс-кантри на третьем этапе КМ в Андорре 299 | Велоспорт / Главные новости спорта

Все новости

ФОТО

Поражение Мэнни Пакьяо от Джеффа Хорна в фотографиях

Мэнни Пакьяо vs Джефф Хорн: Взвешивание (Фото, Видео)

Тарас Шелестюк vs Хесус Альварес Родригес: результаты взвешивания (Фото)

Бой Андре Уорд – Сергей Ковалев II в фотографиях

НХЛ. «Питтсбург» завоевал Кубок Стэнли в сезоне 2016/2017 (Фото)

Сборная Украины по боксу готовится к чемпионату Европы (Фото)

Владимир Кличко отдыхает с дочерью на побережье Атлантического океана (Фото)

ВИДЕО

Пакьяо проиграл Хорну и потерял титул чемпиона WBO (+Видео)

Тарас Шелестюк досрочно победил Хесуса Родригеса (+Видео)

Поветкин vs Руденко (Видео боя)

Иван Голуб потерпел первое поражение в карьере (+Видео)

Женская сборная Испании по баскетболу – чемпион Европы (+Видео)

Бокс, чемпионат Европы-2017. Шестак и Выхрист вышли в финал ЧЕ по боксу, Замотаев и Барабанов свои бои проиграли (+Видео)

Александр Хижняк вышел в финал чемпионата Европы по боксу (+Видео)





Топ-новости недели

Сборная Украины выиграла командный ЧЕ по легкоатлетическому многоборью
Украинцы завоевали 8 медалей на юниорском ЧЕ по спортивной борьбе
Яна Беломоина победила в кросс-кантри на третьем этапе КМ в Андорре
Богдан Бондаренко – второй на этапе Бриллиантовой лиги в Париже
Поветкин победил Руденко, но не смог нокаутировать








Главная страница  |  Регистрация  |  Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Мультимедиа Фото Видео Результаты Трансляции Архив Июль 2017 (33)
Июнь 2017 (402)
Май 2017 (548)
Апрель 2017 (425)
Март 2017 (532)
Февраль 2017 (572)

© 2006-2017 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP, WTA, Александр Поветкин, Александр Усик, баскетбол, Биатлон, бокс, Василий Ломаченко, Велошоссе, Владимир Кличко, Деонтей Уайлдер, Кличко - Фьюри, Кубок мира, легкая атлетика, Льюис Хэмилтон, Мэнни Пакьяо, НБА, Нико Росберг, Новак Джокович, НХЛ, Открытый чемпионат Австралии, регулярный чемпионат, результаты матчей, Рио 2016, Ролан Гаррос, Себастьян Феттель, Сергей Стаховский, Серена Уильямс, Тайсон Фьюри, Теннис, Уимблдон, Фехтование, Фигурное катание, Формула-1, Хоккей, чемпионат Европы, чемпионат мира, Шахматы, Элина Свитолина, Энтони Джошуа

Показать все теги