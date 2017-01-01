Свитолина: Сезон назову успешным, если закончу его в топ-5 рейтинга WTA

Сегодня, 13:45 0 | Теннис

Первая ракетка Украины и пятый номер мирового рейтинга 22-летняя Элина Свитолина завоевала в этом году четыре титула WTA, а несколько дней назад копилка спортсменки пополнилась и еще одним трофеем. На этот раз не спортивным - президент Украины Петр Порошенко подписал указ о присвоении Свитолиной ордена «За заслуги» III степени.



В интервью



- Элина, на этой неделе тебя наградили Орденом за «Заслуги» третьей степени. Как ты узнала и как отреагировала на это признание?

- Если честно, то для меня это было немного неожиданно. Я случайно прочитала об этом в Интернете. А уже потом меня с этим поздравил Юрий Анатольевич Сапронов. Конечно, очень приятно, когда в моей стране так оценивают мои достижения. Я же, со своей стороны, стараюсь делать максимум для имиджа Украины во всем мире.



- Многих обеспокоило твое заявление о возможности пропустить «Уимблдон» из-за повреждения ахилла. Как сейчас себя чувствуешь?

- Да уже получше. Мы с моей командой тщательно посовещались насчет моего участия на «Уимблдоне», опираясь на медицинские показатели. Были опасения, что эту травму можно усугубить. В принципе, они и сейчас сохраняются, но мы все же рискнем и попробуем сыграть на «Уимблдоне».



- Ты неоднократно на матчи надевала такой заметный кулон в виде государственного герба Украины. Откуда он у тебя появился? И какие талисманы есть еще?

- Кулон нам перед ФедКапом подарил президент Федерации тенниса Украины Сергей Лагур. Эта очень красивая вещь была сделана специально для нас. А еще у меня талисман - это игрушечная собака. Она со мной с трех лет и всегда ездит по турнирам. По-моему, не пропустила еще ни одного. В принципе, вроде бы больше талисманов нет.

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Рацион спортсмена - важная вещь. Это правда, что тебе нравится китайская кухня?

- Сейчас уже больше мексиканская и украинская кухня. Когда ко мне приезжают родители, то балуют меня украинскими блюдами. А мексиканскую очень люблю - даже хочу открыть такой ресторан где-нибудь в Украине. Наверное, когда-нибудь это получится.



- Интерес к женскому теннису, во многом, благодаря тебе, в последние годы увеличился. Уже сейчас есть юные теннисистки, которые добиваются определенных успехов - и Марта Костюк, и Дайана Ястремская. Насколько перспективно это поколение игроков, на твой взгляд?

- Очень здорово, что в женском теннисе у нас есть перспективные спортсменки, которым удается показывать хорошие результаты. Хотелось бы, чтобы мальчики тоже как-то проявили себя. Я понимаю, что это тяжело и с финансовой точки зрения. Но надеюсь, что в ближайшие несколько лет в Украине появятся спонсоры, готовые помогать развитию спортсменов и инвестировать в поездки на турниры и в тренировочный процесс. Обидно, что после Стаховского, Долгополова и Марченко очень мало мальчиков, которые в перспективе смогут их заменить. С девочками ситуация лучше, и здорово, что все они будут играть на высоком профессиональном уровне.



- 4 победы на крупных турнирах WTA, пятая строчка в мировом рейтинге. Ты могла себе представить такой успех год назад?

- Если честно, то я верила в это. Для меня это была моя важнейшая задача. Я много работаю, чтобы достичь высоких результатов. Поэтому, я верила в свой успех и старалась, чтобы эти амбиции всегда двигали меня вперед. Очень здорово, что так сложилось и весь этот период я отыграла очень хорошо. Больше всего меня радует то, как я играю и как прогрессирую с каждым месяцем.



- Этот сезон ты для себя назовешь успешным, если...?

- Если закончу его в топ-5 рейтинга WTA и сыграю на итоговом турнире в Сингапуре. Первая ракетка Украины и пятый номер мирового рейтинга 22-летняя Элина Свитолина завоевала в этом году четыре титула WTA, а несколько дней назад копилка спортсменки пополнилась и еще одним трофеем. На этот раз не спортивным - президент Украины Петр Порошенко подписал указ о присвоении Свитолиной ордена «За заслуги» III степени.В интервью terrikon.com рассказала о состоянии своего ахилла и о том, при каком условии будет считать нынешний сезон успешным для себя.- Если честно, то для меня это было немного неожиданно. Я случайно прочитала об этом в Интернете. А уже потом меня с этим поздравил Юрий Анатольевич Сапронов. Конечно, очень приятно, когда в моей стране так оценивают мои достижения. Я же, со своей стороны, стараюсь делать максимум для имиджа Украины во всем мире.- Да уже получше. Мы с моей командой тщательно посовещались насчет моего участия на «Уимблдоне», опираясь на медицинские показатели. Были опасения, что эту травму можно усугубить. В принципе, они и сейчас сохраняются, но мы все же рискнем и попробуем сыграть на «Уимблдоне».- Кулон нам перед ФедКапом подарил президент Федерации тенниса Украины Сергей Лагур. Эта очень красивая вещь была сделана специально для нас. А еще у меня талисман - это игрушечная собака. Она со мной с трех лет и всегда ездит по турнирам. По-моему, не пропустила еще ни одного. В принципе, вроде бы больше талисманов нет.- Сейчас уже больше мексиканская и украинская кухня. Когда ко мне приезжают родители, то балуют меня украинскими блюдами. А мексиканскую очень люблю - даже хочу открыть такой ресторан где-нибудь в Украине. Наверное, когда-нибудь это получится.- Очень здорово, что в женском теннисе у нас есть перспективные спортсменки, которым удается показывать хорошие результаты. Хотелось бы, чтобы мальчики тоже как-то проявили себя. Я понимаю, что это тяжело и с финансовой точки зрения. Но надеюсь, что в ближайшие несколько лет в Украине появятся спонсоры, готовые помогать развитию спортсменов и инвестировать в поездки на турниры и в тренировочный процесс. Обидно, что после Стаховского, Долгополова и Марченко очень мало мальчиков, которые в перспективе смогут их заменить. С девочками ситуация лучше, и здорово, что все они будут играть на высоком профессиональном уровне.- Если честно, то я верила в это. Для меня это была моя важнейшая задача. Я много работаю, чтобы достичь высоких результатов. Поэтому, я верила в свой успех и старалась, чтобы эти амбиции всегда двигали меня вперед. Очень здорово, что так сложилось и весь этот период я отыграла очень хорошо. Больше всего меня радует то, как я играю и как прогрессирую с каждым месяцем.- Если закончу его в топ-5 рейтинга WTA и сыграю на итоговом турнире в Сингапуре.