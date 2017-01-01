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Навратилова: Уимблдон выиграют Федерер и Квитова

Навратилова: Уимблдон выиграют Федерер и Квитова

18-кратная победительница турниров серии «Большого шлема» американка Мартина Навратилова поделилась ожиданиями от Уимблдона-2017.

«Я считаю, что в мужской части Роджер Федерер и Рафаэль Надаль выглядят предпочтительнее соперников, — приводит слова Навратиловой Evening Standard. - Большинство любителей тенниса хотели бы увидеть финал Федерер — Надаль. Мы не знаем, сколько раз ещё сможем увидеть их противостояние. Я бы поставила на Федерера, это была бы сказка.

Что касается женского турнира, то я думаю, что третий титул завоюет Петра Квитова. Ужасное нападение должно было снять с неё груз ответственности. После того, что она пережила, она просто счастлива, что живёт. Теннис уже не так важен — это просто бонус. Думаю, как раз это поможет ей добиться успеха».

Напомним, действующими чемпионами Уимблдонского турнира в одиночном разряде являются британец Энди Маррей и американка Серена Уильямс.

Третий в сезоне турнир «Большого шлема» - Уимблдон пройдет с 3 по 16 июля на кортах «Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета».
По материалам: Чемпионат.com
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