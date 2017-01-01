Юити Сугита стал победителем турнира ATP в Анталье

В Анталье (Турция) на турнире ATP250 - Antalya Open с призовым фондом $439 005, в одиночном разряде состоялся финальный матч.28-летний японец, занимающий в мировом рейтинге 66-е место, обыграл 62-ю ракетку мира, 29-летнего французасо счетом 6:1, 7:6(4).Поединок длился полтора часа. Сугита сделал четыре брейка и упустил две своих подачи. Оба соперника совершили на подаче по три двойных ошибки? при этом победитель выполнил пять эйсов, а Маннарино – два. Между cобой теннисисты встречались впервые.Сугита завоевал первый титул в карьере? заработаd 250 рейтинговых очков и €78,270 призовых.