Джокович победил Монфиса в финале турнира в Истбурне

В Истбурне (Великобритания) на турнире ATP250 - Aegon International Eastbourne в одиночном разряде состоялся финальный матч.



Четвертая ракетка мира, 30-летнпй серб Новак Докович, посеянный под первым номером, нанес поражение своему ровеснику из Франции Гаэлю Монфису (2), занимающему в мировом рейтинге 18-е место, со счетом 6:3, 6:4.



За 1 час 16 минут, проведенных на корте, Джокович выиграл три гейма на приеме и отыграл все три брейк-пойнта, имевшихся у Монфиса. Новак один раз подал навылет и один раз ошибся на подаче, а Гаэль выполнил шесть эйсов при одной двойной ошибке. Теперь счет их личных встреч стал 14:0 в пользу Новака.



Новак завоевал второй титул в сезоне и 68-й в карьере и за свой успех получит 250 очков в зачет рейтинга ATP и $113,330 призовых.



Теннис. ATP. Aegon International Eastbourne. Истбурн (Великобритания). Трава. Призовой фонд $710,4800. Одиночный разряд. 28 участников.

Финал



В Истбурне (Великобритания) на турнире ATP250 - Aegon International Eastbourne в одиночном разряде состоялся финальный матч.Четвертая ракетка мира, 30-летнпй серб, посеянный под первым номером, нанес поражение своему ровеснику из Франции(2), занимающему в мировом рейтинге 18-е место, со счетом 6:3, 6:4.За 1 час 16 минут, проведенных на корте, Джокович выиграл три гейма на приеме и отыграл все три брейк-пойнта, имевшихся у Монфиса. Новак один раз подал навылет и один раз ошибся на подаче, а Гаэль выполнил шесть эйсов при одной двойной ошибке. Теперь счет их личных встреч стал 14:0 в пользу Новака.Новак завоевал второй титул в сезоне и 68-й в карьере и за свой успех получит 250 очков в зачет рейтинга ATP и $113,330 призовых. Новак Джокович (Сербия, 1) — Гаэль Монфис (Франция, 2) — 6:3, 6:4