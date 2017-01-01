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Джокович победил Монфиса в финале турнира в Истбурне

Джокович победил Монфиса в финале турнира в Истбурне

В Истбурне  (Великобритания) на турнире ATP250  - Aegon International Eastbourne в одиночном разряде состоялся финальный матч.

Четвертая ракетка мира, 30-летнпй серб Новак Докович, посеянный под первым номером, нанес поражение своему ровеснику из Франции Гаэлю Монфису (2), занимающему в мировом рейтинге 18-е место, со счетом 6:3, 6:4.

За 1 час 16 минут, проведенных на корте, Джокович выиграл три гейма на приеме и отыграл все три брейк-пойнта, имевшихся у Монфиса. Новак один раз подал навылет и один раз ошибся на подаче, а Гаэль выполнил шесть эйсов при одной двойной ошибке. Теперь счет их личных встреч стал 14:0 в пользу Новака.

Новак завоевал второй титул в сезоне и 68-й в карьере и за свой успех получит 250 очков в зачет рейтинга ATP и $113,330 призовых.

Теннис. ATP. Aegon International Eastbourne. Истбурн (Великобритания). Трава. Призовой фонд $710,4800. Одиночный разряд. 28 участников.
Финал
Новак Джокович (Сербия, 1) — Гаэль Монфис (Франция, 2) — 6:3, 6:4
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