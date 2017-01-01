Истбурн. Монфис обыграл Гаске и стал вторым финалистом

Вчера, 21:53 71 | Теннис

В Истбурне (Великобритания) на турнире ATP250 - Aegon International Eastbourne в одиночном разряде прошел второй полуфинальный матч.



16-я ракетка мира, 30-летний француз Гаэль Монфис (2) одержал волевую победу над своим 31-летним соотечественником Ришаром Гаске (7) со счетом 6:2, 6:7(7), 7:6(4), 7:6(4).



За 2 часа 31 минуту, проведенных на корте Монфис выиграл четыре гейма на приеме и проиграл два на своей подаче. На счету Гаэля 18 эйсов и четыре двойных ошибки, а Гаске ни разу не подал навылет и три раза ошибся на подаче. Теперь в их противостоянии Гаэль лидирует со счетом 9:7.



За титул Монфис сразится с сербом



Теннис. ATP. Aegon International Eastbourne. Истбурн (Великобритания). Трава. Призовой фонд $710,4800. Одиночный разряд. 28 участников.

½ финала

Гаэль Монфис (Франция, 2) —Ришар Гаске (Франция, 7) — 6:2, 6:7(7), 6:4 В Истбурне (Великобритания) на турнире ATP250 - Aegon International Eastbourne в одиночном разряде прошел второй полуфинальный матч.16-я ракетка мира, 30-летний француз Гаэль Монфис (2) одержал волевую победу над своим 31-летним соотечественником Ришаром Гаске (7) со счетом 6:2, 6:7(7), 7:6(4), 7:6(4).За 2 часа 31 минуту, проведенных на корте Монфис выиграл четыре гейма на приеме и проиграл два на своей подаче. На счету Гаэля 18 эйсов и четыре двойных ошибки, а Гаске ни разу не подал навылет и три раза ошибся на подаче. Теперь в их противостоянии Гаэль лидирует со счетом 9:7.За титул Монфис сразится с сербом Новаком Джоковичем (1), который обыграл россиянина Даниила Медведева.Гаэль Монфис (Франция, 2) —Ришар Гаске (Франция, 7) — 6:2, 6:7(7), 6:4