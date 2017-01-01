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Джокович стал первым финалистом турнира в Истбурне

Джокович стал первым финалистом турнира в Истбурне

В Истбурне  (Великобритания) на турнире ATP250  - Aegon International Eastbourne в одиночном разряде состоялся первый полуфинальный матч.

Четвертая ракетка мира, 30-летний серб Новак Джокович, посеянный под первым номером, нанес поражение 21-летнему россиянину Даниилу Медведеву, занимающему в мировом рейтинге 52-е место, со счетом 6:4, 6:4.

Теннисисты провели на корте 1 час 22 минуты. Джокович взял три подачи Медведева и не удержал одну свою. На счету Новака пять эйсво и четыре двойных ошибки против четырех эйсов и трех двойных у россиянина. Теперь счет их личных встреч стал 2:0 в пользу Новака.

Соперник Джоковича  по финалу определится в матче двух французов Гаэля Монфиса ( 2) и Ришара Гаске ( 7).

Теннис. ATP. Aegon International Eastbourne. Истбурн (Великобритания). Трава. Призовой фонд $710,4800. Одиночный разряд. 28 участников.
½ финала
Новак Джокович (Сербия, 1) —Даниил Медведев (Россия) — 6:4, 6:4
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